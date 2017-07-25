Майк Тайсон: МакГрегор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы там его нокаутировал Мейвезер
Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон уверен, что чемпион UFC Конор МакГрегор (21−3, 18 КО) допустил большую ошибку, согласившись драться против Флойда
Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО) по боксерским правилам.
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Видимо, что-то случилось...
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«МакГрегора просто замочат. Я ж считал, что они подерутся по смешанным правилам, ММА против бокса. Типа “кто победит — боксер или ММАшник?” А Конор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы его там нокаутировали, потому что Мейвезер занимается боксом всю свою жизнь, он боксировал с младенчества, и МакГрегору нельзя хватать и бить ногами. Нет у него
По мнению Тайсона, у Макгрегора практически нет шансов даже на
Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе 26 августа в
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