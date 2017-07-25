Майк Тайсон: МакГрегор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы там его нокаутировал Мейвезер

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«МакГрегора просто замочат. Я ж считал, что они подерутся по смешанным правилам, ММА против бокса. Типа “кто победит — боксер или ММАшник?” А Конор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы его там нокаутировали, потому что Мейвезер занимается боксом всю свою жизнь, он боксировал с младенчества, и МакГрегору нельзя хватать и бить ногами. Нет у него какого-то там особенного шанса. Но я рад, что Конор — парень с характером. Флойд с таким еще не встречался». — цитирует Тайсона BoxingScene.com.

По мнению Тайсона, у Макгрегора практически нет шансов даже на лаки-панч. «Нет никаких сомнений, что результат бой оставит у народа неприятный привкус, но куда уж деваться. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно», — добавил он.