Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30482572/
25 июля 2017, 8:56 | Бокс | Vesti.kz

Майк Тайсон: МакГрегор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы там его нокаутировал Мейвезер

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон уверен, что чемпион UFC Конор МакГрегор (21−3, 18 КО) допустил большую ошибку, согласившись драться против Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО) по боксерским правилам.

Он уверен что ирландец совершил ошибку согласившись драться по правилам бокса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«МакГрегора просто замочат. Я ж считал, что они подерутся по смешанным правилам, ММА против бокса. Типа “кто победит — боксер или ММАшник?” А Конор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы его там нокаутировали, потому что Мейвезер занимается боксом всю свою жизнь, он боксировал с младенчества, и МакГрегору нельзя хватать и бить ногами. Нет у него какого-то там особенного шанса. Но я рад, что Конор — парень с характером. Флойд с таким еще не встречался». — цитирует Тайсона BoxingScene.com.

По мнению Тайсона, у Макгрегора практически нет шансов даже на лаки-панч. «Нет никаких сомнений, что результат бой оставит у народа неприятный привкус, но куда уж деваться. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно», — добавил он.

Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе 26 августа в Лас-Вегасе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

"Я - не предатель". Казахстанский боксер объяснил, почему работает в лагере Альвареса, а не с Головкиным

Головкин уже миновал свой пик, но отсутствие роста - не одно и то же, что и регресс - эксперт

"Кайрат" определился с главным тренером - источник