Колобков: В Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, — сказал Колобков. — Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта».
В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter