Колобков: В Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу

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«Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, — сказал Колобков. — Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта».

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.