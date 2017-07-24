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24 июля 2017, 22:43 | Бокс | ТАСС

Колобков: В Сочи есть все необходимое для проведения ЧМ по боксу

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи есть необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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«Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м, — сказал Колобков. — Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта».

В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России, а также конгресса организации в 2018 году. Турнир пройдет в Сочи.
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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия примет конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) 2018 года и мужской чемпионат мира 2019 года. Такое решение было принято на заседании исполкома AIBA в Москве в понедельник.
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