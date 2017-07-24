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24 июля 2017, 21:28 | Бокс | ТАСС

Федерации бокса России: Сочи на высочайшем уровне проведет ЧМ-2019

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сочи на высочайшем уровне организует и проведет чемпионат мира по боксу 2019 года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Федерации бокса России: Сочи на высочайшем уровне проведет ЧМ-2019 - Фото Увеличить
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«Инфраструктура в Сочи готова к проведению соревнований на высочайшем уровне. Мы же имеем опыт и проведем все так, чтобы это стало примером», — сказал Кремлев.

В понедельник в Москве исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) принял решение о проведении конгресса AIBA 2018 года и чемпионата мира 2019 года в России. Мировое первенство пройдет в Сочи.
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