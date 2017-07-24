Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30481079/
24 июля 2017, 21:31 | Бокс | Спорт-Экспресс

Майк Тайсон: У Макгрегора нет ни единого шанса в бою против Мейуэзера

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что у чемпиона UFC Конора Макгрегора нет ни единого шанса в бою против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейуэзера. По словам «Железного Майка», ирландец не сможет использовать приемы MMA и поэтому проиграет. Поединок по правилам бокса состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Легендарный американский боксер <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> считает что у чемпиона UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора нет ни единого шанса в бою против <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира по боксу <span class=error>Флойда</span> Мейуэзера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Бокс убьет Макгрегора, — цитирует Тайсона bleacherreport.com. — Если честно, то я очень расстроился. Я думал, что они будут драться по правилам MMA против бокса. В этом и была бы вся соль: может ли боксер победить бойца MMA? Макгрегор поставил себя в идиотское положение. Он отправится в нокаут, потому что против него будет парень, который занимается этим с младенчества. Макгрегор не сможет использовать ноги, хватать и использовать прочие приемы. Поэтому у него нет ни единого шанса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось