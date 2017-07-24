Майк Тайсон: У Макгрегора нет ни единого шанса в бою против Мейуэзера

— Бокс убьет Макгрегора, — цитирует Тайсона bleacherreport.com. — Если честно, то я очень расстроился. Я думал, что они будут драться по правилам MMA против бокса. В этом и была бы вся соль: может ли боксер победить бойца MMA? Макгрегор поставил себя в идиотское положение. Он отправится в нокаут, потому что против него будет парень, который занимается этим с младенчества. Макгрегор не сможет использовать ноги, хватать и использовать прочие приемы. Поэтому у него нет ни единого шанса.