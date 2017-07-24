Мутко: Сомнений в победе заявки России на проведение ЧМ-2019 по боксу не было

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В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России. Турнир пройдет в Сочи.

«У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, — подчеркнул Мутко. — Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне».