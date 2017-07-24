Мутко: Сомнений в победе заявки России на проведение ЧМ-2019 по боксу не было
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бокс в России имеет большие традиции, поэтому в победе российской заявки на проведение чемпионата мира 2019 года не было сомнений. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В понедельник исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) доверил право проведения чемпионата мира 2019 года России. Турнир пройдет в Сочи.
«У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, — подчеркнул Мутко. — Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдет на самом высоком уровне».
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