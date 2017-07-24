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24 июля 2017, 20:45 | Бокс | ТАСС

Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) предоставила России право проведения чемпионата мира 2019 года. Данное решение было принято в понедельник на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

Помимо России, на проведение турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, соревнования прошли в Подольске.

Конгресс AIBA также пройдет в Москве

Конгресс Международной ассоциации бокса пройдет в России в 2018 году. Данное решение также было принято в понедельник на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение данного мероприятия.

На конгрессе 2018 года будет избрано руководство AIBA.

«Россия на высоком уровне проведет чемпионат мира»

Чемпионат мира по боксу 2019 году в России пройдет на высоком уровне. Такую уверенность ТАСС высказал президент AIBA Чинг-Куо Ву.
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