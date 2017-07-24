Конор против Флойда: как из ринга сделать сцену

Кто бы из нынешних профессиональных бойцов согласился подурачиться на публику за какие-нибудь 100 млн долларов? Предположим, что многие. Но мало кто смог бы это сделать столь же естественно и непринуждённо, как герои самого обсуждаемого противостояния этого лета. Конор Макгрегор продолжает рушить стереотипы и гнуть свою линию в сторону самых прибыльных и резонансных поединков, подготовка к которым создаёт для него отличную сцену. Истерическое расстройство личности? Театральное поведение? Вполне возможно, но в наше время «ненормальными» считают только тех, кто не смог правильно адаптироваться к современным реалиям. Макгрегор смог.



Что же касается Мейвезера, то готовящийся побить рекорд Рокки Марчиано (49−0) боксёр ограничивается лишь показом новой коллекции одежды и странными танцами, а в остальном практически безмолвно ждёт самого боя, чеком на очень круглую сумму за который он уже похвастался. Патологическая жадность? Но нет, мы не на сеансе психодиагностики.

Не пиара ради, а для лучшего понимания того, как именно привлекают внимание главные герои нового «трэштокбаттла», вспомним некоторые моменты прошедшей 4-дневной кампании по раскрутке предстоящего поединка.

Лос-Анджелес, США

С точки зрения обычного зрителя, а не ярого почитателя Конора или Флойда, первая дуэль взглядов прошла довольно буднично: одними дерзкими речами искушённую публику уже не удивишь. Но из каждой ситуации надо выжимать максимум. Как стало известно, скоро Макгрегор последует примеру своего соперника и запустит собственную линию одежды. И чтобы подкрепить новое начинание, ирландец в своей манере высмеял спортивный костюм оппонента на фоне своего провокационного делового стиля: «Он в грёбаном спортивном костюме. Он больше не может позволить себе настоящий костюм!».



Таким образом, презентация будущей коллекции прошла на отлично. После публикации фотографий в соцсетях фанаты разглядели вышитое мелким шрифтом послание, обращённое к Флойду и, по-видимому, всей его команде. Мейвезер не обиделся, а Макгрегор поставил себе «плюс» по продвижению собственного бизнеса. Примечательно и то, что идея такого костюма кажется оригинальной в отличие от фишек, которые Конор украл, среди прочих, у Мохаммеда Али: например, с предсказанием раунда, в котором упадёт соперник и фотографий с кучей денег в банке. Кстати, именно в Лос-Анджелесе Конор пообещал нокаутировать Флойда в четвёртом раунде, чтобы оправдать ожидания зрителей от грядущего боя: «Он будет нокаутирован за четыре раунда! Запомните мои слова!». Мейвезер напомнил лишь, что он уже давно не тот боец, каким был раньше, но всё равно побьёт дерзкого ирландца, которого считает не иначе как привыкшим сдаваться «Мистером Tapout» («Tap out» — постучать в знак сдачи при болевом или удушающем приёме).

Торонто, Канада

В Канаде страсти разгорелись чуть сильнее. После отключённого в Лос-Анджелесе звука на пресс-конференцию в Торонто Конор вышел со своим микрофоном, чтобы полноценно и во весь голос послать всё семейство Мейвезеров в места с низким социальным признанием, на что боксёр продолжил начатые в Калифорнии выкрики про тяжёлый труд. «Hard work, hard work», — повторял и повторял Флойд, но на эти воззвания зал ответил лишь недовольным гулом. Возможно, Мейвезер имел в виду то, как сложно ему участвовать во всей этой суете, но за солидный куш он готов пойти на такую жертву.



Когда же Флойд попросил у зрителей ирландский флаг и начал с ним позировать, Конор не растерялся и схватил рюкзак Мейвезера. Ирландец бесцеремонно выгреб оттуда несколько пачек долларов, и высмеял то, как мало денег у американца. Флойд с возмутительным для публики спокойствием принял это, после чего получил в лицо тот самый ирландский флаг, вежливо переданный Конору после показного гарцевания. Публика получила, чего хотела, пусть это и сопровождалось периодическим придумыванием на ходу и выдавливанием из себя не самых достойных выражений.

Нью-Йорк, США

В Бруклине получилось всё намного более эпично. Надеюсь, авторская язвительность в описании читателей не заденет. Итак, Конор: надетая на голый торс шуба из белого медведя с похожим на петуха змеем, штаны из бабушкиного сарафана и гонор, гонор, гонор. Кстати, именно в этой шубе потом фотографировался и легендарный спарринг-партнёр ирландца Артём Лобов. Посмотрим, принесёт ли этот предмет гардероба ему удачу в следующем бою. Мейвезер, в свою очередь, запомнился кроссовками на высокой платформе — хоть так считающий себя лучшим в мире боксёр мог не смотреть на противника снизу вверх.

Вначале, припомнив случай с рюкзаком, Флойд забросал противника деньгами, да только купюры оказались однодолларовыми: «Это всё, чего ты стоишь!». Даже в пиаре американец не забывает о расчётливости и бережливости, хотя ради такого случая мог бы позволить себе и десятки. Если противника не удаётся заглушить, то его можно устранить физически. Нет, речь, конечно же, не идёт о каких-либо противозаконных действиях. Просто Мейвезер выстроил стену из своих габаритных телохранителей прямо перед Конором: мера оказалась малоэффективной, но яркой. После небольшой стычки двух команд, приведшей в восторг уже несколько заскучавшую публику, статус-кво был восстановлен, т.е. Конор вернулся к оскорблениям, а Флойд — к «тяжёлой работе».

Лондон, Великобритания

В британской столице всё пошло по тому же сценарию. Конор заводил публику смелыми высказываниями о собственной ценности, тотальном доминировании и охране Мейвезера, с которой «что-то не так», в то время как Флойд залипал в мобильном телефоне. Говорят, что сложнее всего выдержать равнодушие, видимо, поэтому, наблюдая безучастность Мейвезера, ирландец не выдержал и взъерошил на голове соперника несуществующие волосы. После такой выходки не на шутку перепугался Дана Уайт, но вся команда Флойда сохраняла профессиональное спокойствие и с пониманием отнеслась к фразам типа «мелкий лысик» или «я им вытру пол». Сам Мейвезер напоследок решил также порадовать публику и припомнил, как Конор постучал в объятьях Нейта Диаса, изобразив всю гамму переживаний от того поражения. Ирландца эта ссылка, сопровождавшаяся унизительной песенкой, немного смутила, но бизнес есть бизнес.