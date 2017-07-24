Конор против Флойда: как из ринга сделать сцену
Всё, что нужно знать о прошедшем медиатуре посвящённому предстоящему бою между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.
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Кто бы из нынешних профессиональных бойцов согласился подурачиться на публику за
Что же касается Мейвезера, то готовящийся побить рекорд Рокки Марчиано (49−0) боксёр ограничивается лишь показом новой коллекции одежды и странными танцами, а в остальном практически безмолвно ждёт самого боя, чеком на очень круглую сумму за который он уже похвастался. Патологическая жадность? Но нет, мы не на сеансе психодиагностики.
Не пиара ради, а для лучшего понимания того, как именно привлекают внимание главные герои нового «трэштокбаттла», вспомним некоторые моменты прошедшей 4-дневной кампании по раскрутке предстоящего поединка.
С точки зрения обычного зрителя, а не ярого почитателя Конора или Флойда, первая дуэль взглядов прошла довольно буднично: одними дерзкими речами искушённую публику уже не удивишь. Но из каждой ситуации надо выжимать максимум. Как стало известно, скоро Макгрегор последует примеру своего соперника и запустит собственную линию одежды. И чтобы подкрепить новое начинание, ирландец в своей манере высмеял спортивный костюм оппонента на фоне своего провокационного делового стиля: «Он в грёбаном спортивном костюме. Он больше не может позволить себе настоящий костюм!».
Таким образом, презентация будущей коллекции прошла на отлично. После публикации фотографий в соцсетях фанаты разглядели вышитое мелким шрифтом послание, обращённое к Флойду и,
Торонто, Канада
В Канаде страсти разгорелись чуть сильнее. После отключённого в
Когда же Флойд попросил у зрителей ирландский флаг и начал с ним позировать, Конор не растерялся и схватил рюкзак Мейвезера. Ирландец бесцеремонно выгреб оттуда несколько пачек долларов, и высмеял то, как мало денег у американца. Флойд с возмутительным для публики спокойствием принял это, после чего получил в лицо тот самый ирландский флаг, вежливо переданный Конору после показного гарцевания. Публика получила, чего хотела, пусть это и сопровождалось периодическим придумыванием на ходу и выдавливанием из себя не самых достойных выражений.
В Бруклине получилось всё намного более эпично. Надеюсь, авторская язвительность в описании читателей не заденет. Итак, Конор: надетая на голый торс шуба из белого медведя с похожим на петуха змеем, штаны из бабушкиного сарафана и гонор, гонор, гонор. Кстати, именно в этой шубе потом фотографировался и легендарный
Вначале, припомнив случай с рюкзаком, Флойд забросал противника деньгами, да только купюры оказались однодолларовыми: «Это всё, чего ты стоишь!». Даже в пиаре американец не забывает о расчётливости и бережливости, хотя ради такого случая мог бы позволить себе и десятки. Если противника не удаётся заглушить, то его можно устранить физически. Нет, речь, конечно же, не идёт о
Лондон, Великобритания
В британской столице всё пошло по тому же сценарию. Конор заводил публику смелыми высказываниями о собственной ценности, тотальном доминировании и охране Мейвезера, с которой «что-то не так», в то время как Флойд залипал в мобильном телефоне. Говорят, что сложнее всего выдержать равнодушие, видимо, поэтому, наблюдая безучастность Мейвезера, ирландец не выдержал и взъерошил на голове соперника несуществующие волосы. После такой выходки не на шутку перепугался Дана Уайт, но вся команда Флойда сохраняла профессиональное спокойствие и с пониманием отнеслась к фразам типа «мелкий лысик» или «я им вытру пол». Сам Мейвезер напоследок решил также порадовать публику и припомнил, как Конор постучал в объятьях Нейта Диаса, изобразив всю гамму переживаний от того поражения. Ирландца эта ссылка, сопровождавшаяся унизительной песенкой, немного смутила, но бизнес есть бизнес.
Подведём итоги. Если сравнивать всё это действо с
Сегодня бои могут быть любительскими, профессиональными или постановочными. Предстоящая схватка сочетает в себе сразу три эти компонента. Любительский — потому что Конор любитель в боксе, профессиональный — так как на кону большие деньги, постановочный — по причине самой природы этой затеи, в которой, как сейчас представляется, исход будет определён наиболее выгодной ставкой у букмекеров. А главное заключается в том, что на всё это есть огромный спрос: люди продолжают нести деньги, билеты на бой, по данным организаторов, раскупаются очень быстро, а СМИ не перестают смаковать новые подробности, даже автор этих строк и то в стороне не остался. Спрос рождает предложение, но справедливо и обратное, поэтому давайте смотреть, что будет дальше, но не забывать про суть происходящего.
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