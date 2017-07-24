Кличко: Если я приму решение о матче-реванше с Джошуа, то точно не деньги будут определяющим пунктом в этом случае
Украинский
боксер-супертяжеловес, двукратный чемпион мира Владимир Кличко рассказал о своей мотивации, жизненных принципах, вспомнил о поединке против Энтони Джошуа и поделился своими мыслями относительно возможного реванша с британцем, сообщает Братство Кличко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам Владимира, он научился извлекать пользу из каждой локальной неудачи, для большой победы в будущем. «Мой девиз в спорте был предельно просто: “Неудача не вариант, проигрыш — не вариант”. Идея ясна: я всегда хочу победить, — рассказал украинец в интервью Finanzen. — Но теперь я понял, неудача — абсолютная опция. Каждый сталкивается с неудачами в своей карьере. Если
Владимир в очередной раз отметил, что не чувствует себя проигравшим после поражения в состоявшемся 29 апреля поединке с Энтони Джошуа. «Не чувствую себя неудачником, только потому, что проиграл поединок. Ни в одном из своих поражений я не приобрел больше, чем в этом. Удивительно, сколько уважения и признания принес мне этот бой».
Что касается
Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира британцу Энтони Джошуа на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Решение о
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter