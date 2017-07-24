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https://sport.mail.ru/news/boxing/30477715/
24 июля 2017, 15:18 | Бокс | УНИАН

Кличко: Если я приму решение о матче-реванше с Джошуа, то точно не деньги будут определяющим пунктом в этом случае

Украинский боксер-супертяжеловес, двукратный чемпион мира Владимир Кличко рассказал о своей мотивации, жизненных принципах, вспомнил о поединке против Энтони Джошуа и поделился своими мыслями относительно возможного реванша с британцем, сообщает Братство Кличко.

Украинский <nobr>экс-чемпион</nobr> мира вновь ушел от ответа на вопрос о <nobr>бое-реванше</nobr> с британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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По словам Владимира, он научился извлекать пользу из каждой локальной неудачи, для большой победы в будущем. «Мой девиз в спорте был предельно просто: “Неудача не вариант, проигрыш — не вариант”. Идея ясна: я всегда хочу победить, — рассказал украинец в интервью Finanzen. — Но теперь я понял, неудача — абсолютная опция. Каждый сталкивается с неудачами в своей карьере. Если кто-то утверждает, что это не так, он или обманывает, или с другой планеты. Мои успехи подняли меня, но на самом деле я вырос на своих поражениях».

Владимир в очередной раз отметил, что не чувствует себя проигравшим после поражения в состоявшемся 29 апреля поединке с Энтони Джошуа. «Не чувствую себя неудачником, только потому, что проиграл поединок. Ни в одном из своих поражений я не приобрел больше, чем в этом. Удивительно, сколько уважения и признания принес мне этот бой».

Что касается матча-реванша с британским боксером, то, по словам Кличко, большой гонорар, на который упирает промоутер Джошуа Эдди Хирн, не является для него главной мотивацией. «Бой между мной и Джошуа был организован K2 Promotions и с компанией промоутера Джошуа Эдди Хирна — Matchroom. Цифры я не буду комментировать. Это просто бизнес, ни больше, ни меньше. Но деньги никогда не были главной мотивацией для меня. Я просто хочу побеждать. Это моя мотивация. Деньги — только подтверждение успеха. Если я приму решение драться с Джошуа, то точно не деньги будут определяющим пунктом в этом случае».

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира британцу Энтони Джошуа на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Решение о бое-реванше Кличко должен принять в ближайшее время.
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