Экс-промоутер чемпиона мира сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Промоутер Фернандо Бельтран, ранее работавший с
экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Хуаном Мануэлем Маркесом, поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Это будет великий бой. Головкин привык драться в этом весе, но у «Канело» есть все необходимое, чтобы победить — скорость, ум и сила. Я не вижу нокаута в этом бою. В последнем поединке [с Дэниэлом Джейкобсом] Головкин выглядел очень плохо, — сказал Бельтран в интервью AleetBoxing.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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