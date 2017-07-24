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https://sport.mail.ru/news/boxing/30476917/
24 июля 2017, 14:10 | Бокс | Sports.kz

Экс-промоутер чемпиона мира сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Промоутер Фернандо Бельтран, ранее работавший с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Хуаном Мануэлем Маркесом, поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер <span class=error>Фернандо</span> Бельтран ранее работавший с <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира в четырех весовых категориях Хуаном Мануэлем <span class=error>Маркесом</span> поделился мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это будет великий бой. Головкин привык драться в этом весе, но у «Канело» есть все необходимое, чтобы победить — скорость, ум и сила. Я не вижу нокаута в этом бою. В последнем поединке [с Дэниэлом Джейкобсом] Головкин выглядел очень плохо, — сказал Бельтран в интервью AleetBoxing.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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