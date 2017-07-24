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— Это будет великий бой. Головкин привык драться в этом весе, но у «Канело» есть все необходимое, чтобы победить — скорость, ум и сила. Я не вижу нокаута в этом бою. В последнем поединке [с Дэниэлом Джейкобсом] Головкин выглядел очень плохо, — сказал Бельтран в интервью AleetBoxing.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.