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https://sport.mail.ru/news/boxing/30476489/
24 июля 2017, 13:44 | Бокс | ТАСС

Боксер Алоян проведет еще несколько боев перед поединком за титул чемпиона мира

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян проведет еще несколько поединков для того, чтобы полностью адаптироваться к профессиональному боксу и быть готовым биться за полноценный титул чемпиона мира. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Россиянин победил никарагуанца Марвина Солано в минувшую субботу на Красной площади в Москве и завоевал серебряный титул чемпиона мира по версии WBC. Увеличить
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«Ему еще необходимо провести несколько боев, чтобы привыкнуть. Он не уступает в мастерстве тому же Роману Гонсалесу, но необходимо адаптироваться», — сказал Кравцов, отметив, что поединок с никарагуанцем Марвином Солано Алоян провел лучше, чем дебютный на профессиональном ринге.

Алоян победил Солано единогласным решением судей в минувшую субботу на Красной площади в Москве и завоевал «серебряный» титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Всего в активе Алояна две победы на профессиональном ринге.
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