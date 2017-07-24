Боксер Алоян проведет еще несколько боев перед поединком за титул чемпиона мира

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«Ему еще необходимо провести несколько боев, чтобы привыкнуть. Он не уступает в мастерстве тому же Роману Гонсалесу, но необходимо адаптироваться», — сказал Кравцов, отметив, что поединок с никарагуанцем Марвином Солано Алоян провел лучше, чем дебютный на профессиональном ринге.

Алоян победил Солано единогласным решением судей в минувшую субботу на Красной площади в Москве и завоевал «серебряный» титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Всего в активе Алояна две победы на профессиональном ринге.