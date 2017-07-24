Боксер Михаил Алоян может провести следующий бой в сентябре в России

Бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира Алоян в субботу на Красной площади в Москве победил никарагуанца Марвина Солану, завоевав титул WBC Silver.

«Мы выстраиваем продвижение таким образом, чтобы Михаил проводил бои раз в два месяца, — сказал собеседник агентства. — И следующий бой мы планируем провести в сентябре. Варианты проведения: родной для Михаила город Новосибирск или Новокузнецк, или Кемерово. Все будет решено немного позже».