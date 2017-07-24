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https://sport.mail.ru/news/boxing/30476320/
24 июля 2017, 13:32 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Михаил Алоян может провести следующий бой в сентябре в России

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер-легковес Михаил Алоян может провести следующий поединок в сентябре в одном из городов Сибири — Новосибирске, Новокузнецке или Кемерово, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель промоутерской компании «Патриот», ведущей дела боксера.

Бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира Алоян в субботу на Красной площади в Москве победил никарагуанца Марвина Солану, завоевав титул WBC Silver.

«Мы выстраиваем продвижение таким образом, чтобы Михаил проводил бои раз в два месяца, — сказал собеседник агентства. — И следующий бой мы планируем провести в сентябре. Варианты проведения: родной для Михаила город Новосибирск или Новокузнецк, или Кемерово. Все будет решено немного позже».
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