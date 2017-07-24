Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30476316/
24 июля 2017, 13:28 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Алоян может выйти на титульный бой за пояс WBC в середине 2018 года

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер-легковес Михаил Алоян проведет три-четыре зашиты титула WBC Silver и в середине следующего года может провести бой за звание чемпиона WBC, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель промоутерской компании «Патриот», ведущей дела боксера.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Российский <nobr>боксер-легковес</nobr> Михаил <span class=error>Алоян</span> проведет <nobr>три-четыре</nobr> зашиты титула WBC Silver и в середине следующего года может провести бой за звание чемпиона WBC сообщил агентству Р-Спорт представитель промоутерской компании Патриот ведущей дела боксера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира Алоян в субботу на Красной площади в Москве в своем втором бое на профессиональном ринге победил никарагуанца Марвина Солану, завоевав титул WBC Silver.

«Сейчас мы определили такую линию — Михаилу надо провести три-четыре боя по защите пояса WBC Silver, чтобы Миша еще лучше почувствовал, что такое профессиональный бокс, как лучше проходить дистанцию в 12 раундов, — сказал собеседник агентства. — Ведь прежде чем драться с соперниками из первой мировой десятки, надо очень хорошо подготовиться. Потому что в этом весе есть много, скажем так, “убийц”. А уже в середине следующего года Михаил может провести бой за звание чемпиона WBC».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Чего не хватает Головкину и «Канело», чтобы стать популярнее Мэйвезера и Макгрегора

Чего не хватает Головкину и «Канело», чтобы стать популярнее Мэйвезера и Макгрегора

Журналист сайта Boxingnews24.com Аллан Фокс объяснил, почему бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) по хайпу не сможет затмить поединок Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Как спортсменки относятся к тому, что синхронное плавание исчезнет