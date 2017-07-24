Боксер Алоян может выйти на титульный бой за пояс WBC в середине 2018 года
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер-легковес Михаил Алоян проведет три-четыре зашиты титула WBC Silver и в середине следующего года может провести бой за звание чемпиона WBC, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель промоутерской компании «Патриот», ведущей дела боксера.
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Бронзовый призер Олимпиады-2012, двукратный чемпион мира Алоян в субботу на Красной площади в Москве в своем втором бое на профессиональном ринге победил никарагуанца Марвина Солану, завоевав титул WBC Silver.
«Сейчас мы определили такую линию — Михаилу надо провести
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