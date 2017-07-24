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24 июля 2017, 13:28 | Бокс | ТАСС

Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксу

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия подготовила хорошую заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник в Москве проходит заседание исполкома Международной ассоциации бокса на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года. Увеличить
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В понедельник в Москве проходит заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2018 года.

«Очень высоко оцениваю наши шансы, готова хорошая заявка, надеюсь, что все будет нормально, — сказал Мутко. — Мы поддержали эту идею, будем работать над ее реализацией. Сейчас у нас в России находится [президент AIBA] Чинг-Куо Ву, мы открыли образовательный центр, а в выходные в столице состоялся массовый фестиваль бокса».

Помимо России, на проведение турнира претендуют Индия и Украина. Также планировали провести мировое первенство Франция и Англия, но они отозвали свои заявки.
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Москва и Сочи будут претендовать на проведение ЧМ-2019 по боксу в случае победы заявки РФ

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Москве или Сочи в случае победы заявки России на проведение турнира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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