Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксу

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В понедельник в Москве проходит заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2018 года.

«Очень высоко оцениваю наши шансы, готова хорошая заявка, надеюсь, что все будет нормально, — сказал Мутко. — Мы поддержали эту идею, будем работать над ее реализацией. Сейчас у нас в России находится [президент AIBA] Чинг-Куо Ву, мы открыли образовательный центр, а в выходные в столице состоялся массовый фестиваль бокса».

Помимо России, на проведение турнира претендуют Индия и Украина. Также планировали провести мировое первенство Франция и Англия, но они отозвали свои заявки.