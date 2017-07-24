Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксу
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия подготовила хорошую заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2019 году. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В понедельник в Москве проходит заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2018 года.
«Очень высоко оцениваю наши шансы, готова хорошая заявка, надеюсь, что все будет нормально, — сказал Мутко. — Мы поддержали эту идею, будем работать над ее реализацией. Сейчас у нас в России находится [президент AIBA]
Помимо России, на проведение турнира претендуют Индия и Украина. Также планировали провести мировое первенство Франция и Англия, но они отозвали свои заявки.
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