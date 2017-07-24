Москва и Сочи будут претендовать на проведение ЧМ-2019 по боксу в случае победы заявки РФ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рассматриваются Москва и Сочи», — сказал Кремлев.

В понедельник в Москве будет открыто заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2019 года.