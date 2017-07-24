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24 июля 2017, 8:15 | Бокс | ТАСС

Москва и Сочи будут претендовать на проведение ЧМ-2019 по боксу в случае победы заявки РФ

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Москве или Сочи в случае победы заявки России на проведение турнира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Решение о месте проведения турнира будет принято на заседании исполкома AIBA в Москве. Увеличить
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«Рассматриваются Москва и Сочи», — сказал Кремлев.

В понедельник в Москве будет открыто заседание исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет принято решение о месте проведения мирового первенства 2019 года, а также конференции AIBA 2019 года.
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МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия имеет очень хорошие шансы на победу в выборах организатора чемпионата мира 2019 года по боксу среди мужчин. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.
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