Санчес назвал главное преимущество Головкина и предостерег команду «Канело» от глупой ошибки

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По его словам, команда «Канело» совершит большую ошибку, если при выборе плана будет основываться на последним поединке Головкина с Дэниэлом Джейкобсом. Санчес отметил, что американец отличается от мексиканского боксера.

Также тренер считает, что Головкин превосходит «Канело» в нескольких аспектах и тот не сможет противостоять казахстанцу.

«Думаю, что психологическая стойкость и физическая мощь Головкина в конце концов будут чересчур для «Канело», особенно в концовке к боя. «Канело» — исключительный боец, но ему нужно будет нечто непостижимое. Они оба обладают великолепной скоростью рук и оба являются мощными панчерами. А непостижимым для «Канело» станет тот факт, что Головкин более крепок в физическом плане.

Думаю, «Канело» собирается драться с Головкиным иначе, чем с кем-либо до этого. Также и Головкин будет боксировать по-другому, чем он действовал в бою с Джейкобсом. С нашей стороны будет безумием строить план на основе боя «Канело» с Чавесом-младшим. Чавес — совсем другой боксер по сравнению с Головкиным. И если команда Альвареса возьмет за основу наш бой с Джейкобсом, это будет также глупо. Дэниэл совсем другой боец и он во многом превосходит «Канело». Поэтому нельзя просто посмотреть записи и понять, как он будет драться, потому что Головкин будет диктовать «Канело» ход боя, — сказал Санчес в интервью Secondsout.com.

Похожего мнения придерживается и экс-чемпион мира в первом среднем весе американец Жермалл Чарло (25−0, 19 КО), который не так давно перешел в средний. По его словам, Джейкобс превосходит «Канело» и потому мексиканцу не удастся дать казахстанцу такой же конкурентный бой.