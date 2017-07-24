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https://sport.mail.ru/news/boxing/30472164/
24 июля 2017, 8:36 | Бокс | Vesti.kz

Санчес назвал главное преимущество Головкина и предостерег команду «Канело» от глупой ошибки

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о том, какую тактику может выбрать команда мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) на их сентябрьский бой.

Их бой состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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По его словам, команда «Канело» совершит большую ошибку, если при выборе плана будет основываться на последним поединке Головкина с Дэниэлом Джейкобсом. Санчес отметил, что американец отличается от мексиканского боксера.

Также тренер считает, что Головкин превосходит «Канело» в нескольких аспектах и тот не сможет противостоять казахстанцу.

«Думаю, что психологическая стойкость и физическая мощь Головкина в конце концов будут чересчур для «Канело», особенно в концовке к боя. «Канело» — исключительный боец, но ему нужно будет нечто непостижимое. Они оба обладают великолепной скоростью рук и оба являются мощными панчерами. А непостижимым для «Канело» станет тот факт, что Головкин более крепок в физическом плане.

Думаю, «Канело» собирается драться с Головкиным иначе, чем с кем-либо до этого. Также и Головкин будет боксировать по-другому, чем он действовал в бою с Джейкобсом. С нашей стороны будет безумием строить план на основе боя «Канело» с Чавесом-младшим. Чавес — совсем другой боксер по сравнению с Головкиным. И если команда Альвареса возьмет за основу наш бой с Джейкобсом, это будет также глупо. Дэниэл совсем другой боец и он во многом превосходит «Канело». Поэтому нельзя просто посмотреть записи и понять, как он будет драться, потому что Головкин будет диктовать «Канело» ход боя, — сказал Санчес в интервью Secondsout.com.

Похожего мнения придерживается и экс-чемпион мира в первом среднем весе американец Жермалл Чарло (25−0, 19 КО), который не так давно перешел в средний. По его словам, Джейкобс превосходит «Канело» и потому мексиканцу не удастся дать казахстанцу такой же конкурентный бой.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На вечер бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. В США он будет транслировать через систему платных трансляций на телеканале HBO.
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