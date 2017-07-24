Санчес назвал главное преимущество Головкина и предостерег команду «Канело» от глупой ошибки
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о том, какую тактику может выбрать команда мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) на их сентябрьский бой.
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По его словам, команда «Канело» совершит большую ошибку, если при выборе плана будет основываться на последним поединке Головкина с Дэниэлом Джейкобсом. Санчес отметил, что американец отличается от мексиканского боксера.
Также тренер считает, что Головкин превосходит «Канело» в нескольких аспектах и тот не сможет противостоять казахстанцу.
«Думаю, что психологическая стойкость и физическая мощь Головкина в конце концов будут чересчур для «Канело», особенно в концовке к боя. «Канело» — исключительный боец, но ему нужно будет нечто непостижимое. Они оба обладают великолепной скоростью рук и оба являются мощными панчерами. А непостижимым для «Канело» станет тот факт, что Головкин более крепок в физическом плане.
Думаю, «Канело» собирается драться с Головкиным иначе, чем с
Похожего мнения придерживается и
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября в
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