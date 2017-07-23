Названы пять определяющих моментов в карьере Головкина

Таковыми он считает впечатляющий любительский опыт казахстанского боксера (345−5), знакомство с тренером Абелем Санчесом, который поспособствовал совершенствованию его стиля, первый значимый титул («временный» пояс WBA) в карьере, завоеванный в бою с Милтоном Нуньесом в 2010 году, а также поединки с Келлом Бруком (благодаря этому бою популярность Головкина в Великобритании серьезно возросла) и Дэниэлом Джейкобсом (самый серьезный соперник Геннадия до «Канело»).



Следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.