Названы пять определяющих моментов в карьере Головкина
Журналист Boxingnewsonline.net Сэм Миллс обозначил ключевые вехи в карьере чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Таковыми он считает впечатляющий любительский опыт казахстанского боксера (345−5), знакомство с тренером Абелем Санчесом, который поспособствовал совершенствованию его стиля, первый значимый титул («временный» пояс WBA) в карьере, завоеванный в бою с Милтоном Нуньесом в 2010 году, а также поединки с Келлом Бруком (благодаря этому бою популярность Головкина в Великобритании серьезно возросла) и Дэниэлом Джейкобсом (самый серьезный соперник Геннадия до «Канело»).
Следующий бой Головкин проведет 16 сентября в
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