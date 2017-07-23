Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30467561/
23 июля 2017, 13:31 | Бокс | Sports.kz

Харсан одержал победу нокаутом в первом бою на профи-ринге

Сегодня в Шарлотте (США) состоялся вечер профи-бокса, в рамках которого свой поединок провел казахстанец Искандер Харсан, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Его соперником по дебютному бою был местный боксер Трэвис Браун. Поединок, запланированный на четыре раунда в легчайшем весе (53,5 кг), завершился уже в первом: Искандер отправил своего соперника в нокаут.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»