Харсан одержал победу нокаутом в первом бою на профи-ринге
Сегодня в Шарлотте (США) состоялся вечер
профи-бокса, в рамках которого свой поединок провел казахстанец Искандер Харсан, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Его соперником по дебютному бою был местный боксер Трэвис Браун. Поединок, запланированный на четыре раунда в легчайшем весе (53,5 кг), завершился уже в первом: Искандер отправил своего соперника в нокаут.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter