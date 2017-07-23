Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30466218/
23 июля 2017, 10:53 | Бокс | Р-Спорт

Чудинов: Зрители любят нокауты, а по голове получает боксер

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Любители бокса получают огромное удовольствие от побед соотечественников нокаутом, но боксеры исключают риск, чтобы не попасть на контратаку и победить с минимальным риском для здоровья, заявил россиянин Федор Чудинов.

Любители бокса получают огромное удовольствие от побед соотечественников нокаутом но боксеры исключают риск чтобы не попасть на контратаку и победить с минимальным риском для здоровья заявил россиянин Федор Чудинов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чудинов в субботу в рамках Дня российского бокса в Москве победил нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Жеронимо Барбадильо.

«Я думал о победе, думал о хорошем бое, но о нокауте не думал, — сказал Чудинов журналистам. — Я понимаю публику, которая ждет от меня победы нокаутом, но по голове получать мне. Смысл в том, что когда боксер кидается в атаку без защиты, очень высока вероятность получить нехороший встречный удар. И сегодня я больше думал о защите, а не о том, чтобы “убить” соперника одним ударом».

«Когда пытаешься сделать ставку на нокаут, порой не получается», — добавил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Чудинов в первом бою после неудачи в поединке за пояс WBA (Super) победил Барбадильо

Чудинов в первом бою после неудачи в поединке за пояс WBA (Super) победил Барбадильо

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россиянин Федор Чудинов в первом бою после неудачи в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Джорджем Гроувзом победил аргентинца Хонатана Жеронимо Барбадильо.
Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России