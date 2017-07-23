Чудинов: Зрители любят нокауты, а по голове получает боксер
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Любители бокса получают огромное удовольствие от побед соотечественников нокаутом, но боксеры исключают риск, чтобы не попасть на контратаку и победить с минимальным риском для здоровья, заявил россиянин Федор Чудинов.
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Чудинов в субботу в рамках Дня российского бокса в Москве победил нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Жеронимо Барбадильо.
«Я думал о победе, думал о хорошем бое, но о нокауте не думал, — сказал Чудинов журналистам. — Я понимаю публику, которая ждет от меня победы нокаутом, но по голове получать мне. Смысл в том, что когда боксер кидается в атаку без защиты, очень высока вероятность получить нехороший встречный удар. И сегодня я больше думал о защите, а не о том, чтобы “убить” соперника одним ударом».
«Когда пытаешься сделать ставку на нокаут, порой не получается», — добавил собеседник агентства.
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