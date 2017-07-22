Чудинов в первом бою после неудачи в поединке за пояс WBA (Super) победил Барбадильо

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Бой с Барбадильо, прошедший в субботу на Красной площади в рамках празднования первого Дня российского бокса, завершился победой Чудинова техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина эта победа стала 15 при двух неудачах. В конце мая Чудинов в Шеффилде техническим нокаутом проиграл Гроувзу, при этом в контракте на тот бой была опция реванша, который запланирован на декабрь.

В других боях вечера на Красной площади россиянин Магомед Мадиев нокаутировал эквадорца Джейсона Минду и завоевал титул WBA Asia в среднем весе, российский полутяжеловес Егор Мехонцев раздельным решением судей победил венесуэльца Гусмира Пердомо, россиянин Станислав Каштанов (второй средний вес) взял вверх над белорусом Сергеем Хомицким. Еще один россиянин Раджаб Бутаев нокаутировал узбекистанца Шерзодбека Алимджанова.