Мурат Гассиев: Что сделаю с 4 миллионами? Отдам все маме

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Напомним, что Гассиеву предстоит поединок против поляка Кшиштофа Влодарчика.

— Вы — чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Как вы себя чувствуете, каково это ощущение?

— Хорошее. Мне нравится.

— Ваш последний бой был тяжелым, но вам вроде нравился процесс. Как вы опишите чувства, которые испытывали после поединка?

— Это был самый тяжелый бой в моей профессиональной карьере. Но тренер в каждом перерыве говорил мне: «Работай как в спарринге». Будь проще, получай удовольствие.

— В вашем весе проходит турнир чемпионов, в котором можно заработать миллионы. Деньги сыграли решающую роль?

— Я никогда не гнался за деньгами, потому что моей мечтой было объединение всех титулов чемпиона мира. И этот турнир дает такую возможность. Я надеюсь на победу. Деньги — это тоже хорошо, но они на втором плане.

— Расскажите, как вы узнали о возможности сразиться в турнире?

— У меня был тренировочный лагерь. Позвонил мой менеджер и рассказал об этом турнире. Он хотел узнать мое мнение. И я сразу ответил согласием. Я готов к этому турниру потому что он дает шанс стать абсолютным чемпионом мира. В обычной ситуации это заняло бы лет пять. Этот турнир сократил ожидание до полугода. Все чемпионы здесь и все готовы к турниру.

— Многие бы в такой ситуации предпочли бы пропустить турнир и потом встретиться с чемпионом.

Цитата — Я хочу быть лучшим боксером мира, поэтому я должен сражаться с лучшими из них.

У нас собраны восемь бойцов — очень сильных и жестких соперников. Я готов к любому из них. У всех хорошие навыки. Но я и моя команда готовы к этому. Я рассчитываю на победу в турнире.

— Кто является самым опасным боксером турнира после вас, конечно?

— Да все опасные боксеры. У каждого есть шанс. Это все-таки тяжелый вес. Один удар может спутать все планы и изменить будущее. Но это бокс и моя жизнь. Я готовился к этому моменту.

— Вы тренируетесь вместе с Головкиным. Что вам дают тренировки вместе с таким титулованным боксером?

— Я знаю Геннадия три года и очень рад работать с ним. Он пример того, что нельзя расслабляться. Нельзя работать налегке. Я постоянно вижу его в деле, и это мотивирует меня становиться лучше. Ему ведь уже 35 лет, поэтому это толкает меня тренироваться еще больше. Я благодарен богу за возможность тренироваться с Головкиным.

— Я уже разговаривал и с Геннадием и Абелем про тебя. Они говорили, что твой стиль бокса изменился. Как и сколько времени на это потребовалось?

— Когда мы впервые встретились, можно было определить, на каких уровнях мы находимся. Российская школа и профессиональный стиль бокса заметно отличаются. Мне повезло тренироваться у лучшего тренера в мире. Надеюсь на наше удачное совместное будущее.

— Многие российские бойцы сейчас на виду. Почему это происходит?

— Думаю, что дело в особенности нашей школы. Российские бойцы — сильные, американские бойцы тоже сильные. Российские бойцы уезжают в Европу и США, что усовершенствовать свой стиль. Это тяжелый вопрос.

— Как тебе американская культура? Что нравится?

— Мне нравится в американских людях то, что легкие в общении, постоянно улыбаются, готовы помочь, если помощь нужна. Абель стал примером для меня. Он очень сильно мне помог на первых порах. Он хороший парень, хороший человек. Он мне как второй отец. И он просто потрясающий тренер. Он лучший отец и человек.

— Если вы выиграете этот турнир, какую вещь сделаете в первую очередь с четырьмя миллионами долларов?

— Отдам деньги моей маме. Потому что все деньги я зарабатываю для нее. Я хочу помочь семье. Может, сам отправлюсь в отпуск. Я не умею предсказывать будущее.