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22 июля 2017, 17:41 | Бокс | ТАСС

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и будет включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и будет включена в Книгу рекордов Гиннесса. Увеличить
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Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко.

Независимыми свидетелями от Книги рекордов Гиннесса стали бывшие чемпионы мира среди профессионалов Николай Валуев и Наталья Рагозина. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек.

Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве — американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.
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