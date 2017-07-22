Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

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Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко.

Независимыми свидетелями от Книги рекордов Гиннесса стали бывшие чемпионы мира среди профессионалов Николай Валуев и Наталья Рагозина. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек.

Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве — американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.