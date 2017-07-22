Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и будет включена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко.
Независимыми свидетелями от Книги рекордов Гиннесса стали бывшие чемпионы мира среди профессионалов Николай Валуев и Наталья Рагозина. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек.
Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России.
Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве — американский боксер Флойд
Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.
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