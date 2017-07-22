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https://sport.mail.ru/news/boxing/30464229/
22 июля 2017, 16:24 | Бокс | Чемпионат.com

Э. Альварес: Только идиоты думают, что Макгрегор не может нокаутировать Мейвезера

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес уверен, что Конор Макгрегор может досрочно победить Флойда Мейвезера-младшего.

Альварес упустил свой титул, проиграв Макгрегору нокаутом.

«У Конора есть три — четыре раунда на победу… И если вы думаете, что в этих раундах Конор не может нокаутировать Флойда, то вы идиот и ничего не понимаете в боях. Это вполне может случиться.

Если к концу четырёх раундов Конор этого не сделает, бой станет односторонним. Техничного бокса Мейвезера хватит, чтобы бой выглядел односторонним. Но есть вполне реальный шанс, что Конор его нокаутирует, — цитирует Альвареса Bloody Elbow.
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