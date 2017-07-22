Э. Альварес: Только идиоты думают, что Макгрегор не может нокаутировать Мейвезера

Альварес упустил свой титул, проиграв Макгрегору нокаутом.

«У Конора есть три — четыре раунда на победу… И если вы думаете, что в этих раундах Конор не может нокаутировать Флойда, то вы идиот и ничего не понимаете в боях. Это вполне может случиться.

Если к концу четырёх раундов Конор этого не сделает, бой станет односторонним. Техничного бокса Мейвезера хватит, чтобы бой выглядел односторонним. Но есть вполне реальный шанс, что Конор его нокаутирует, — цитирует Альвареса Bloody Elbow.