Ломаченко: Готовился к Салидо, но готов и к Марриаге
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8−1, 6 KO) заявил, что замена Орландо Салидо на Мигеля Марриагу (25−2, 21 KO) в качестве его соперника никак не повлияла на подготовку.
«Это ничего не изменило в моей подготовке. Я готовился к Салидо, но соперника сменили. Надо быть готовым к сопернику, которого поставят перед тобой, и проводить хороший бой», — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.
Ломаченко и Марриага сразятся 5 августа. Салидо нанёс Ломаченко единственное поражение на
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