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https://sport.mail.ru/news/boxing/30463843/
22 июля 2017, 15:07 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Готовился к Салидо, но готов и к Марриаге

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8−1, 6 KO) заявил, что замена Орландо Салидо на Мигеля Марриагу (25−2, 21 KO) в качестве его соперника никак не повлияла на подготовку.

«Это ничего не изменило в моей подготовке. Я готовился к Салидо, но соперника сменили. Надо быть готовым к сопернику, которого поставят перед тобой, и проводить хороший бой», — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Ломаченко и Марриага сразятся 5 августа. Салидо нанёс Ломаченко единственное поражение на профи-ринге, но стороны не договорились о реванше.
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