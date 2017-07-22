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https://sport.mail.ru/news/boxing/30463087/
22 июля 2017, 12:58 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Малиньяджи: За безумием Макгрегора стоит план

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи заявил, что у чемпиона UFC в легкой категории Конора Макгрегора есть специальный план на бой с Флойдом Мейвезером-младшим. По словам Малиньяджи, этот план отличается от всех предположений о нем.

«У него есть план на бой. Все не так, как люди думают. За безумием Конора стоит план. Не стану говорить слишком много, но у его безумия есть свой метод, — приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Напомним, Макгрегор и Мейвезер-младший проведут поединок 26 августа в Лас-Вегасе.
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