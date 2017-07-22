Малиньяджи: За безумием Макгрегора стоит план

«У него есть план на бой. Все не так, как люди думают. За безумием Конора стоит план. Не стану говорить слишком много, но у его безумия есть свой метод, — приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Напомним, Макгрегор и Мейвезер-младший проведут поединок 26 августа в Лас-Вегасе.