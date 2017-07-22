Келл Брук: Задумывался об уходе из бокса
После досрочного поражения в мае американцу Эрролу Спенсу британский
экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Келл Брук (36−2, 25 КО) всерьез задумывался о завершении карьеры. Это было второе подряд фиаско жителя Шеффилда: в прошлом сентябре его за пять раундов остановил Геннадий Головкин.
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Видимо, что-то случилось...
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«После боя со Спенсом я был в госпитале, делали КТ. Я как раз узнал, что орбита глаза сломана, а родители говорили, что пора завершать это все. И я реально подумывал, а не уйти ли, особенно после не лучшего тренировочного лагеря — я трижды болел в течение периода подготовки.
Но потом чуть прояснилось, стало легче. Возможно, когда я вернусь, то поменяю некоторые вещи. Может, даже
По словам Келла, попытка влезть в лимит полусреднего веса едва «не прикончила» его, и теперь он собирается выступать в первом среднем (до 69,9 кг).
«О полусреднем можно будет говорить, только если появится
Напомним, поединок Геннадия Головкина и Келла Брука состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца. Бой был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у британца сломана глазница и ему потребуется операция.
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