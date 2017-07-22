Келл Брук: Задумывался об уходе из бокса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«После боя со Спенсом я был в госпитале, делали КТ. Я как раз узнал, что орбита глаза сломана, а родители говорили, что пора завершать это все. И я реально подумывал, а не уйти ли, особенно после не лучшего тренировочного лагеря — я трижды болел в течение периода подготовки.

Но потом чуть прояснилось, стало легче. Возможно, когда я вернусь, то поменяю некоторые вещи. Может, даже что-то по-крупному. Я вернусь с чистым разумом и буду делать то, что считаю правильным. Прямо сейчас я без понятия, что произойдет. Многое нужно обмозговать, — приводит слова боксера vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports.

По словам Келла, попытка влезть в лимит полусреднего веса едва «не прикончила» его, и теперь он собирается выступать в первом среднем (до 69,9 кг).

«О полусреднем можно будет говорить, только если появится какой-то клевый бой», — уточнил он.

Напомним, поединок Геннадия Головкина и Келла Брука состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца. Бой был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у британца сломана глазница и ему потребуется операция.