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https://sport.mail.ru/news/boxing/30461745/
22 июля 2017, 10:17 | Бокс | Vesti.kz

Келл Брук: Задумывался об уходе из бокса

После досрочного поражения в мае американцу Эрролу Спенсу британский экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Келл Брук (36−2, 25 КО) всерьез задумывался о завершении карьеры. Это было второе подряд фиаско жителя Шеффилда: в прошлом сентябре его за пять раундов остановил Геннадий Головкин.

По словам британца попытка влезть в лимит полусреднего веса едва не прикончила его. Увеличить
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«После боя со Спенсом я был в госпитале, делали КТ. Я как раз узнал, что орбита глаза сломана, а родители говорили, что пора завершать это все. И я реально подумывал, а не уйти ли, особенно после не лучшего тренировочного лагеря — я трижды болел в течение периода подготовки.

Но потом чуть прояснилось, стало легче. Возможно, когда я вернусь, то поменяю некоторые вещи. Может, даже что-то по-крупному. Я вернусь с чистым разумом и буду делать то, что считаю правильным. Прямо сейчас я без понятия, что произойдет. Многое нужно обмозговать, — приводит слова боксера vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports.

По словам Келла, попытка влезть в лимит полусреднего веса едва «не прикончила» его, и теперь он собирается выступать в первом среднем (до 69,9 кг).

«О полусреднем можно будет говорить, только если появится какой-то клевый бой», — уточнил он.

Напомним, поединок Геннадия Головкина и Келла Брука состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца. Бой был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у британца сломана глазница и ему потребуется операция.
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