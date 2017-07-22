Битва у стен Кремля

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Легкое волнение ощущалось в рядах боксеров и организаторов предстоящих боев на церемонии взвешивания, и это объяснимо — обновленная Федерация бокса России впервые проведет столь масштабное и резонансное мероприятие, к тому же в самом центре Москвы — на Красной площади. 22 июля, который уже определили как День российского бокса, станет объединяющим звеном между любительским и профессиональным боксом, которые в начале месяца объединились в ФБР под одной крышей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Организация такого мероприятия — задача одновременно как почетная, так и ответственная. Таковой же она будет и для боксеров, которым доверено в прайм-тайм вечера выступать на глазах у нескольких тысяч зрителей на фоне Спасской башни и собора Василия Блаженного. Впрочем, все шестеро россиян накануне уложились в свой вес без каких-либо проблем, а результаты взвешиваний по двум ключевым боям объявил известный ринг-анонсер Майкл Баффер, который будет работать в ринге на Красной площади.

Главным боем вечера станет поединок Михаила Алояна за пояс WBC Silver, который в случае успеха боксера даст ему возможность в кратчайшие сроки подойти и к полновесному титулу. Его соперник Марвин Солано из Никарагуа настроен также решительно, но на взвешивании какой-либо агрессии он не проявил.

— Это знаменательное событие для всего российского и мирового бокса, это сердце России и Москвы, — отметил Алоян, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего мероприятия. — Всем нам, боксерам, очень приятно, для нас это честь боксировать на Красной площади. Готовились серьезно к конкретному сопернику, изучали его особенности.

НЕ МОГУ ПРОИГРАТЬ

А вот на взвешивании Федора Чудинова было куда более напряженно. Федор проведет рейтинговый бой с аргентинцем Хонатаном Барбадильо, при этом соперника утвердили за несколько дней до поединка ввиду того, что предыдущий вляпался в какую-то темную историю и оказался за решеткой. Аргентинец же был настроен на этот бой так, как будто бы ждал его не несколько дней, а всю свою жизнь.

— Увидел в глазах Барбадильо ярость, желание победы, — поделился Чудинов. — Он приехал издалека, будет стараться выиграть. Но я, как всегда, спокоен, постараюсь быть хладнокровным. У меня нет никакой ненависти к противнику, она обычно мешает. Просто холодный расчет и желание победить. Впервые будет такое шоу в самом центре Москвы, для меня большая ответственность боксировать на Красной площади. Но также это огромный стимул. Никак не могу ни проиграть, ни ударить в грязь лицом. Всех приглашаю посмотреть бои!

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Российский промоутер Владимир Хрюнов по окончании процедуры взвешивания отметил, что День российского бокса откроет новую страницу в истории отечественного вида спорта.

— Мы наконец дожили до того дня, когда российский бокс получил свой день в календаре. И он будет отмечен таким образом, который я бы сравнил с началом новой истории. Все меняется, все только начинается — счастливая, новая страница российского бокса. Место выбрано не случайно. Хочу поблагодарить всех, кто вложил свою душу и сердце в эту идею, развил ее и жил ею, чтобы мы все с вами увидели, как отмечают День российского бокса на Красной площади. Вы только подумайте, что видела эта площадь! Это огромная ответственность, но для меня и большое счастье. С погодой мы решаем. Могу заверить, что завтра будет очень жарко, интересно и торжественно.

До старта профессиональных боев, которых в программе вечера запланировано семь, гостей праздника ждет самая массовая тренировка по боксу, флешмоб, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и другие активности.

Елена СОБОЛЬ

из Москвы.

ФАЙТКАРД ВЕЧЕРА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

1. Владимир ШИШКИН (Россия) — Марк ЧИМИДОВ (Россия)

2. Егор МЕХОНЦЕВ (Россия) — Гусмир ПЕРДОМО (Венесуэла)

3. Раджаб БУТАЕВ (Россия) — Шерзадбек АЛИМАНОВ (Узбекистан)

4. Станислав КАШТАНОВ (Россия) — Сергей ХОМИЦКИЙ (Белоруссия)

5. Магомед МАДИЕВ (Россия) — Джейсон МИНДО (Эквадор)

6. Федор ЧУДИНОВ (Россия) — Хонатан БАРБАДИЛЬО (Аргентина)

7. Михаил АЛОЯН (Россия) — Марвин СОЛАНО (Никарагуа).