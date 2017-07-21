«Мейвезер реально не подавал голоса». Промоутер «Канело» рассказал, как американец стал самым продаваемым боксером
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя (39−6, 30 КО) в очередной раз раскритиковал американца Флойда Мейвезера (49−0, 26 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он заявил, что Мейвезер думает только о бизнесе, а не о болельщиках и спорте. Более того, Де Ла Хойя обвинил его в игре в плохого парня, которое и позволяет ему продавать бои. В 2007 году он проиграл Мейвезеру раздельным решением судей бой за титул WBC в первом среднем весе.
«Как промоутер я уверен, что Мейвезер навредил боксу, потому что бойцы теперь думают только о бизнесе, а не о спорте и, тем более, не о болельщиках, — цитирует Де Ла Хойю VRinge.com. — Когда Флойд выступал у меня в андеркардах — если не ошибаюсь, тогда его промоутером был Боб Арум — я даже не знал, кто он такой. Мейвезер реально не подавал голоса, как не демонстрировал прогресса в росте рыночной стоимости. Но когда я дрался с ним, он решил сыграть злодея, и все стало совсем иначе.
Я думаю, он понял, что благодаря роли плохого парня сможет привлечь к себе куда больше внимания. Но это не в моем стиле. Тот же Шугар Рэй Леонард добился успеха без сквернословия, прослыв хорошим парнем. Да и вообще, есть много бойцов, которые не придерживаются этой системы Мейвезера. И я в их числе.
Ранее Де Ла Хойя неоднократно критиковал Мейвезера за его бой по правилам бокса с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
Стоит отметить, что Де Ла Хойя представляет интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 24 КО), который в следующем бою встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter