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21 июля 2017, 14:49 | Бокс | ТАСС

Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площади

Россиянин проведет поединок против никарагуанца Марвина Солано.

Россиянин проведет поединок против <span class=error>никарагуанца</span> <span class=error>Марвина</span> <span class=error>Солано</span>. Увеличить
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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян считает честью провести поединок на Красной площади в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Алоян 22 июля проведет бой против никарагуанца Марвина Солано на Красной площади. На кону поединка будет стоять «серебряный» титул Всемирного боксерского совета.

«Знаменательное событие для российского и мирового бокса, это сердце нашей страны. Для нас честь боксировать на Красной площади. Мы тщательно готовились к серьезному сопернику, подошли ответственно к этому процессу», — сказал Алоян.

В активе боксера одна победа в одном поединке на профессиональном ринге. На счету Солано 19 побед (семь нокаутом) и одно поражение.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие 3000 спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.
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