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https://sport.mail.ru/news/boxing/30454939/
21 июля 2017, 13:26 | Бокс | ТАСС

Боксер Алоян перевесил никарагуанца Солано накануне боя на Красной площади

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян оказался тяжелее своего соперника никарагуанца Марвина Солано в преддверии поединка на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония взвешивания прошла в пятницу в Москве. Вес Алояна составил 52,2 кг, Солано — 51,4 кг. Вес еще одного участника вечера бокса — Федора Чудинова — составил 76,1 кг. Его соперник мексиканец Хонатан Жеронимо Барбадильо показал вес 74,1 кг.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие 3000 спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.
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