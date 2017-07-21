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«Я много раз был на Красной площади, в том числе, в рождественские праздники, — сказал Баффер. — Это место несет энергию многих людей, силу страны. Конечно, это отличная идея провести там мероприятие, у всех останутся прекрасные впечатления».

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора Чудинова, Егора Мехонцева и других боксеров.