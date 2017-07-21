Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30454556/
21 июля 2017, 12:59 | Бокс | ТАСС

Баффер: Проведение вечера бокса на Красной площади — отличная идея

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Проведение шоу по профессиональному боксу на Красной площади является отличной идеей, а само мероприятие останется в памяти многих людей. Об этом ТАСС заявил ринг-анонсер Майкл Баффер.

Американец будет <nobr>ринг-анонсером</nobr> на этом вечере бокса который пройдет 22 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я много раз был на Красной площади, в том числе, в рождественские праздники, — сказал Баффер. — Это место несет энергию многих людей, силу страны. Конечно, это отличная идея провести там мероприятие, у всех останутся прекрасные впечатления».

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора Чудинова, Егора Мехонцева и других боксеров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Боксер Алоян перевесил никарагуанца Солано накануне боя на Красной площади

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян оказался тяжелее своего соперника никарагуанца Марвина Солано в преддверии поединка на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Еще 7 новостей  Все новости

Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда Стрельцова

Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнования

Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда Стрельцова

Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнования