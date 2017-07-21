Эксперт: Даже в случае поражения Головкина, «Канело», скорее всего, согласится на реванш
Латиноамериканский комментатор и журналист Армандо Мендоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что даже в случае поражения чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, боксеры смогут договориться о реванше.
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Видимо, что-то случилось...
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«Команда “Канело” великолепно раскручивает бой с Головкиным. Согласен, что поединок Мейвезера и МакГрегора пришелся очень некстати. Тем не менее, раскрутка долгожданного большого боя в среднем весе проходит на высоком уровне. Я уверен, что он принесет хороший доход обоим боксерам. В данной ситуации “Канело” и Головкин понимают, что их
Стоит отметить, что обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу в своей статье рассказал о сценариях развития поединка между боксерами и назвал возможным вариант с трилогией.
Бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября в
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