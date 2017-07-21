Эксперт: Даже в случае поражения Головкина, «Канело», скорее всего, согласится на реванш

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Команда “Канело” великолепно раскручивает бой с Головкиным. Согласен, что поединок Мейвезера и МакГрегора пришелся очень некстати. Тем не менее, раскрутка долгожданного большого боя в среднем весе проходит на высоком уровне. Я уверен, что он принесет хороший доход обоим боксерам. В данной ситуации “Канело” и Головкин понимают, что их матч-реванш вызовет большой ажиотаж. Поэтому, даже в случае поражения Головкина, “Канело”, скорее всего, согласится на матч-реванш», — поделился Джо Мак.

Стоит отметить, что обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу в своей статье рассказал о сценариях развития поединка между боксерами и назвал возможным вариант с трилогией.