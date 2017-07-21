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https://sport.mail.ru/news/boxing/30454364/
21 июля 2017, 12:46 | Бокс | Vesti.kz

Эксперт: Даже в случае поражения Головкина, «Канело», скорее всего, согласится на реванш

Латиноамериканский комментатор и журналист Армандо Мендоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что даже в случае поражения чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, боксеры смогут договориться о реванше.

Поединок боксеров состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Команда “Канело” великолепно раскручивает бой с Головкиным. Согласен, что поединок Мейвезера и МакГрегора пришелся очень некстати. Тем не менее, раскрутка долгожданного большого боя в среднем весе проходит на высоком уровне. Я уверен, что он принесет хороший доход обоим боксерам. В данной ситуации “Канело” и Головкин понимают, что их матч-реванш вызовет большой ажиотаж. Поэтому, даже в случае поражения Головкина, “Канело”, скорее всего, согласится на матч-реванш», — поделился Джо Мак.

Стоит отметить, что обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу в своей статье рассказал о сценариях развития поединка между боксерами и назвал возможным вариант с трилогией.

Бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. В контракте на бой прописан пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только Альварес.
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