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21 июля 2017, 9:38 | Бокс | Vesti.kz

Джефф Хорн хочет провести бой против Флойда Мейвезера-младшего

29-летний австралиец Джефф Хорн, который в прошлом бою победил 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, заявил, что дальше хотел бы провести бой против бывшего первого номера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда Мейвезера-младшего, сообщает Allboxing.ru.

В своем последнем поединке он победил Мэнни Пакьяо. Увеличить
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«Мне нужны самые большие бои, которые я только могу заполучить, — сказал Хорн couriermail.com.au. — Флойд Мейвезер — самое большое имя. Я достиг своей мечты стать чемпионом мира, и теперь хочу закрепить свое наследие в спорте, победив как можно больше именитых бойцов».

Стоит отметить, что Хорн победил Пакьяо единогласным решением судей. Однако после боя многие остались не согласны с этим решением.

Напомним, что Флойд Мейвезер-младший 26 августа встретится с чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором. Поединок пройдет по правилам бокса в Лас-Вегасе.
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