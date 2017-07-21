Джефф Хорн хочет провести бой против Флойда Мейвезера-младшего

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«Мне нужны самые большие бои, которые я только могу заполучить, — сказал Хорн couriermail.com.au. — Флойд Мейвезер — самое большое имя. Я достиг своей мечты стать чемпионом мира, и теперь хочу закрепить свое наследие в спорте, победив как можно больше именитых бойцов».

Стоит отметить, что Хорн победил Пакьяо единогласным решением судей. Однако после боя многие остались не согласны с этим решением.