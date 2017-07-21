Промоутер Сондерса провел предварительные переговоры с Головкиным
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен всерьез намерен организовать своему клиенту бой с победителем поединка Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Теперь план ясен: если Сондерс побьет Монро, то будет в
Я не сомневаюсь, что бой “Канело” — Головкин станет классикой, и сразу после его окончания последуют призывы к реваншу — в случае победы Головкина пункт о реванше есть. Но, по всей вероятности, вряд ли это случится до очередного мексиканского праздника, а он будет лишь в следующем году», — написал Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
В этот же день Сондерс в Лондоне встретится с Вилли
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