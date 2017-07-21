Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30449650/
21 июля 2017, 0:26 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса провел предварительные переговоры с Головкиным

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен всерьез намерен организовать своему клиенту бой с победителем поединка Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Теперь план ясен: если Сондерс побьет Монро, то будет в поул-позишн, чтобы встретиться с победителем блокбастера “Канело” — Головкин. Предварительные переговоры насчет этого уже состоялись. Мы хотим, чтобы Билл регулярно дрался, поэтому дата боя с одним из двух этих парней в декабре вполне четко вырисовывается. Поэтому у Билла есть все основания сделать свою работу в поединке с Монро.

Я не сомневаюсь, что бой “Канело” — Головкин станет классикой, и сразу после его окончания последуют призывы к реваншу — в случае победы Головкина пункт о реванше есть. Но, по всей вероятности, вряд ли это случится до очередного мексиканского праздника, а он будет лишь в следующем году», — написал Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

В этот же день Сондерс в Лондоне встретится с Вилли Монро-младшим (21−2, 6 КО). Напомним, что именно пояса британца (WBO) не хватает Головкину для объединения всех титулов в дивизионе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»