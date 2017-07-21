Промоутер Сондерса провел предварительные переговоры с Головкиным

«Теперь план ясен: если Сондерс побьет Монро, то будет в поул-позишн, чтобы встретиться с победителем блокбастера “Канело” — Головкин. Предварительные переговоры насчет этого уже состоялись. Мы хотим, чтобы Билл регулярно дрался, поэтому дата боя с одним из двух этих парней в декабре вполне четко вырисовывается. Поэтому у Билла есть все основания сделать свою работу в поединке с Монро.



Я не сомневаюсь, что бой “Канело” — Головкин станет классикой, и сразу после его окончания последуют призывы к реваншу — в случае победы Головкина пункт о реванше есть. Но, по всей вероятности, вряд ли это случится до очередного мексиканского праздника, а он будет лишь в следующем году», — написал Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.



В этот же день Сондерс в Лондоне встретится с Вилли Монро-младшим (21−2, 6 КО). Напомним, что именно пояса британца (WBO) не хватает Головкину для объединения всех титулов в дивизионе.