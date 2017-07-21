Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30448974/
21 июля 2017, 9:47 | Бокс | Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов: Хочу, чтобы Мейуэзер жестко вырубил Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил, что будет смотреть бой между Флойдом Мейуэзером и Конором Макгрегором.

Поединок по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

— Конечно, буду смотреть сам бой. Мне кажется, что Мейуэзер выиграет, — сказал Нурмагомедов. — Вообще я хотел бы, чтобы он Конора тяжело вырубил. И тот после этого взял паузу, пока я подерусь с Тони Фергюсоном. Но на самом деле, думаю, Мейуэзер во второй половине боя, после шести раундов, будет играть с Макгрегором. Флойд боксер совсем другого уровня.

ММА и бокс вообще разные вещи. Даже бойцам, которые очень хорошо дерутся в стойке, приходится тяжело просто в спаррингах с профессиональными боксерами, без элементов борьбы. Хотя есть один момент — Мейуэзер уже почти два года не дрался и, думаю, не тренировался так, как раньше. Каково будет его физическое состояние, интересует многих. Все эти факторы делают предстоящий бой интересным. (Антон БАБОШИН).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось