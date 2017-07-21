Хабиб Нурмагомедов: Хочу, чтобы Мейуэзер жестко вырубил Макгрегора

Поединок по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

— Конечно, буду смотреть сам бой. Мне кажется, что Мейуэзер выиграет, — сказал Нурмагомедов. — Вообще я хотел бы, чтобы он Конора тяжело вырубил. И тот после этого взял паузу, пока я подерусь с Тони Фергюсоном. Но на самом деле, думаю, Мейуэзер во второй половине боя, после шести раундов, будет играть с Макгрегором. Флойд боксер совсем другого уровня.

ММА и бокс вообще разные вещи. Даже бойцам, которые очень хорошо дерутся в стойке, приходится тяжело просто в спаррингах с профессиональными боксерами, без элементов борьбы. Хотя есть один момент — Мейуэзер уже почти два года не дрался и, думаю, не тренировался так, как раньше. Каково будет его физическое состояние, интересует многих. Все эти факторы делают предстоящий бой интересным. (Антон БАБОШИН).