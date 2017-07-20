Федор Чудинов: Мексиканский соперник не приехал, потому что его посадили в тюрьму
Российский боксер второго среднего веса рассказал «СЭ» о подготовке к бою, который пройдет 22 июля на Красной площади, замене соперника и работе с новым главным тренером сборной России Эдуардом Кравцовым.
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— Готовился на базе Озеро Круглое, мне помогал в подготовке Эдуард Кравцов, — рассказал Чудинов. — Все прошло хорошо, чувствую себя отлично, несмотря на поражение в предыдущем поединке. Уже все в порядке, физически и эмоционально я восстановился, жду не дождусь боя. Почти сделал вес, осталось меньше килограмма. Самочувствие тоже отличное.
— Осадка от поражения нет и в помине?
— Просто сделал выводы,
У НАС ЕСТЬ ПЛАН А, ПЛАН Б И ПЛАН В
— Что именно поменяли в подготовке?
— Отрабатывали то, что у меня лучше всего идет, любимые комбинации. Немножко добавили работы ног, потому что они были «стоячие». И немного снизили напор — чтобы не с первого раунда выходить устраивать «мясорубку», а немножко включать голову и в
— Ваше сотрудничество с Кравцовым — постоянное или временное?
— Тренер помогал готовиться мне только к этому бою. Меня все устраивает, мы друг друга понимаем. Тренировки проходят в спокойной рабочей обстановке.
— Хотели внести разнообразие в подготовку?
— Да, чтобы не застаиваться на месте, расти как боксеру. Мой штаб принял решение взять другого тренера в помощь, разнообразить арсенал и изменить подготовку. Мы работали на спаррингах со Стасом Каштановым, Магомедом Мадиевым и еще один боксер из Дагестана. Три хороших
— Поскольку соперника не знали, были готовы действовать
— Да, в этот раз не было единственного плана. У нас есть план А, план Б и план В, если первые два не сработают. Но детали я оставлю в секрете, чтобы соперник не знал и не был готов. Такое бывает, что оппонента меняют. Это когда готовишься к титульному поединку, может быть ясность за полгода, а в случае
БРАТ ЗА БРАТА
— Бой будет на Красной площади, это место имеет особое значение?
— Я уже года три не боксировал дома, в России — все время на выезде.
— Открытая площадка будет — есть ли
— Все будет проходить на улице, но над рингом и трибунами предусмотрена крыша — дождь на поединки не должен повлиять никак. Разницы особой не будет. Разве что температура — слишком холодно или жарко. Но в первом случае придется разогреваться больше, а если жарища — сложнее. Если будет дождь, — как бы не сглазить, конечно, — горизонтальный, то лишь бы на настил ринга не попадала вода. В этом случае ноги будут сильно скользить. Но, думаю, такого не случится.
— Для вас имеет
— Мы с братом
— А как насчет дополнительной поддержки?
— Единственное — глобально у брата есть возможность отомстить за другого, с учетом того, что мы в принципе боксируем с одними и теми же соперниками.
— В подготовке друг другу не помогаете?
— Стоять в парах с братом — ни к чему хорошему не приводит. Потому что сдерживаемся оба,
РЕВАНШ С ГРОУВЗОМ И ПРОПУЩЕННАЯ СУПЕРСЕРИЯ
— Говорили о том, что ваш реванш с Гроувзом может состояться в декабре, а также о двух промежуточных боях до этого поединка. Успеете провести два?
— Все зависит от количества раундов. Если проведу в этом бою не больше пяти, то по правилам уже спустя месяц могу снова выходить на ринг. А если пройдет полноценный десятираундовый бой, если, не дай бог, будет нокдаун или рассечение (я все беру в расчет!), — то там уже будем смотреть по моему состоянию.
— Но Гроувз в любом случае в планах в декабре?
— Это в планах, да. Но Гроувз собирался уходить с ринга в случае поражения в бою со мной, и сейчас после победы пока не знаю, с кем он будет дальше боксировать и дождется ли меня. Но хотелось бы
— Если не дождется, все равно продолжите идти за возвращением титула WBA Super, который раньше вам принадлежал?
— Конечно. Надо стремиться к тому, чтобы завоевать все титулы. Хотя за этот пояс я уже четыре раза боксировал. Один раз у меня его нечестно отобрали, сейчас действительно проиграл. Немножко подготовка была не та, честно говоря, да и я сплоховал — не смог перестроиться во время боя под его стиль. И мне почему хочется реванша — доказать, что я и тот бой мог бы выиграть, была бы другая подготовка в техническом плане.
— Не обидно, что
— Про эту суперсерию я вообще узнал от друзей — видимо, мои менеджеры этого не планировали. В боксерском мире это нормально, у меня есть представители, которые занимаются моей карьерой. Видимо, эта суперсерия не так важна для меня по их мнению. Я, честно говоря, хотел бы провести там бои — там серьезная компания такая собирается. Но после такого поражения мне
То же и с суперсерией — если не проведу промежуточные бои, не получится организовать полный цикл подготовки, то есть я после сильного соперника нормально не подготовлюсь. А в суперсерии все соперники сильные, бывшие и нынешние чемпионы, состязание навылет. Я просто не успел бы подготовиться к ее началу.
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