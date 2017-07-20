Федор Чудинов: Мексиканский соперник не приехал, потому что его посадили в тюрьму

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— Готовился на базе Озеро Круглое, мне помогал в подготовке Эдуард Кравцов, — рассказал Чудинов. — Все прошло хорошо, чувствую себя отлично, несмотря на поражение в предыдущем поединке. Уже все в порядке, физически и эмоционально я восстановился, жду не дождусь боя. Почти сделал вес, осталось меньше килограмма. Самочувствие тоже отличное.

— Осадка от поражения нет и в помине?

— Просто сделал выводы, где-то теперь буду стараться не допускать ошибок. Как и всегда — не все складывается идеально, но это был очередной урок для меня в плане подготовки. Поэтому мы внесли кое-какие изменения, сделали подготовку более профессиональной и индивидуальной. Единственный минус, что я не знал почти до самого боя, с кем именно буду боксировать. Мне сообщили, что мексиканец не сможет приехать, его, кажется, посадили в тюрьму. Поэтому соперника меняли накануне.

У НАС ЕСТЬ ПЛАН А, ПЛАН Б И ПЛАН В

— Что именно поменяли в подготовке?

— Отрабатывали то, что у меня лучше всего идет, любимые комбинации. Немножко добавили работы ног, потому что они были «стоячие». И немного снизили напор — чтобы не с первого раунда выходить устраивать «мясорубку», а немножко включать голову и в какой-то момент отойти, защититься, а затем уже продолжить атаку.

— Ваше сотрудничество с Кравцовым — постоянное или временное?

— Тренер помогал готовиться мне только к этому бою. Меня все устраивает, мы друг друга понимаем. Тренировки проходят в спокойной рабочей обстановке.

— Хотели внести разнообразие в подготовку?

— Да, чтобы не застаиваться на месте, расти как боксеру. Мой штаб принял решение взять другого тренера в помощь, разнообразить арсенал и изменить подготовку. Мы работали на спаррингах со Стасом Каштановым, Магомедом Мадиевым и еще один боксер из Дагестана. Три хороших спарринг-партнера, все действующие боксеры, которые не дадут застаиваться на ринге. Поэтому считаю, что подготовка была хорошая, на уровне.

— Поскольку соперника не знали, были готовы действовать по-разному и планов на бой было несколько?

— Да, в этот раз не было единственного плана. У нас есть план А, план Б и план В, если первые два не сработают. Но детали я оставлю в секрете, чтобы соперник не знал и не был готов. Такое бывает, что оппонента меняют. Это когда готовишься к титульному поединку, может быть ясность за полгода, а в случае форс-мажора бой переносят. Сейчас, поскольку я упал в рейтингах после поражения, мне предстоят рейтинговые бои. В этом случае соперника при травме или других обстоятельствах меняют.

БРАТ ЗА БРАТА

— Бой будет на Красной площади, это место имеет особое значение?

— Я уже года три не боксировал дома, в России — все время на выезде. Наконец-то смогу порадовать болельщиков живым выступлением, плюс на Красной площади, это большая ответственность. Чувствую большую поддержку, и хоть дома и ответственнее, но все же намного легче боксировать в эмоциональном, чем на выезде.

— Открытая площадка будет — есть ли какая-то разница, выступать на закрытой арене или под открытым небом?

— Все будет проходить на улице, но над рингом и трибунами предусмотрена крыша — дождь на поединки не должен повлиять никак. Разницы особой не будет. Разве что температура — слишком холодно или жарко. Но в первом случае придется разогреваться больше, а если жарища — сложнее. Если будет дождь, — как бы не сглазить, конечно, — горизонтальный, то лишь бы на настил ринга не попадала вода. В этом случае ноги будут сильно скользить. Но, думаю, такого не случится.

— Для вас имеет какое-то значение, что вы с братом Дмитрием будете боксировать в рамках одного вечера?

— Мы с братом как-то особо не конкурировали никогда, нам делить нечего. Поэтому мне даже неудобно, что мы в одном вечере. Если возникнет когда-либо ситуация, что нам придется делить титулы или объединять пояса в бою между собой, мы приняли решение, что никогда не выйдем на ринг друг против друга. Лучше разделим пояса, и не будем боксировать между собой.

— А как насчет дополнительной поддержки?

— Единственное — глобально у брата есть возможность отомстить за другого, с учетом того, что мы в принципе боксируем с одними и теми же соперниками.

— В подготовке друг другу не помогаете?

— Стоять в парах с братом — ни к чему хорошему не приводит. Потому что сдерживаемся оба, где-то недорабатываем, а это отрицательно сказывается на подготовке. На тренировке надо выкладываться полностью, в этом случае просто боишься навредить родному человеку.

РЕВАНШ С ГРОУВЗОМ И ПРОПУЩЕННАЯ СУПЕРСЕРИЯ

— Говорили о том, что ваш реванш с Гроувзом может состояться в декабре, а также о двух промежуточных боях до этого поединка. Успеете провести два?

— Все зависит от количества раундов. Если проведу в этом бою не больше пяти, то по правилам уже спустя месяц могу снова выходить на ринг. А если пройдет полноценный десятираундовый бой, если, не дай бог, будет нокдаун или рассечение (я все беру в расчет!), — то там уже будем смотреть по моему состоянию.

— Но Гроувз в любом случае в планах в декабре?

— Это в планах, да. Но Гроувз собирался уходить с ринга в случае поражения в бою со мной, и сейчас после победы пока не знаю, с кем он будет дальше боксировать и дождется ли меня. Но хотелось бы все-таки провести реванш, доказать, что я сильнее.

— Если не дождется, все равно продолжите идти за возвращением титула WBA Super, который раньше вам принадлежал?

— Конечно. Надо стремиться к тому, чтобы завоевать все титулы. Хотя за этот пояс я уже четыре раза боксировал. Один раз у меня его нечестно отобрали, сейчас действительно проиграл. Немножко подготовка была не та, честно говоря, да и я сплоховал — не смог перестроиться во время боя под его стиль. И мне почему хочется реванша — доказать, что я и тот бой мог бы выиграть, была бы другая подготовка в техническом плане.

— Не обидно, что из-за возможности этого реванша вы не боксируете во Всемирной боксерской суперсерии?

— Про эту суперсерию я вообще узнал от друзей — видимо, мои менеджеры этого не планировали. В боксерском мире это нормально, у меня есть представители, которые занимаются моей карьерой. Видимо, эта суперсерия не так важна для меня по их мнению. Я, честно говоря, хотел бы провести там бои — там серьезная компания такая собирается. Но после такого поражения мне все-таки необходимо провести пару промежуточных боев. Как и до Гроувза — все-таки он серьезный соперник — мне нужно было поступить так же, чтобы как следует подойти к этому бою. А я год не боксировал, и сразу полез под танки.

То же и с суперсерией — если не проведу промежуточные бои, не получится организовать полный цикл подготовки, то есть я после сильного соперника нормально не подготовлюсь. А в суперсерии все соперники сильные, бывшие и нынешние чемпионы, состязание навылет. Я просто не успел бы подготовиться к ее началу.