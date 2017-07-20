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20 июля 2017, 14:51 | Бокс | Р-Спорт

Возвращенный в рейтинг WBA Поветкин занимает в нем седьмое место

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вернула россиянина Александра Поветкина в свой рейтинг в тяжелой весовой категории после боя с украинцем Андреем Руденко, российский боксер занимает седьмую строчку в рейтинге за июль, сообщается на официальном сайте организации.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вернула россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> в свой рейтинг в тяжелой весовой категории после боя с украинцем Андреем <span class=error>Руденко</span> российский боксер занимает седьмую строчку в рейтинге за июль сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Поветкин в декабре должен был провести бой за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном. Перед поединком стало известно, что одна из допинг-проб россиянин дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. 1 июля в Москве Поветкин единогласным решением победил украинца Андрея Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

Первое место рейтинга WBA у кубинца Луиса Ортиса, который, по сообщениям СМИ, 4 ноября в Нью-Йорке проведет титульный бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Вторым в рейтинг WBA идет другой российский боксер Александр Устинов. Замыкает тройку американец Шеннон Бриггс, но его место в рейтинге находится под вопросом из-за положительного допинг-теста.

Международная боксерская организация (IBO) сразу отказалась исключать россиянина из рейтингов, а в списке Европейского боксерского союза (EBU) Поветкин находится на первой строчке.
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