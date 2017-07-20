Возвращенный в рейтинг WBA Поветкин занимает в нем седьмое место
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вернула россиянина Александра Поветкина в свой рейтинг в тяжелой весовой категории после боя с украинцем Андреем Руденко, российский боксер занимает седьмую строчку в рейтинге за июль, сообщается на официальном сайте организации.
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Поветкин в декабре должен был провести бой за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном. Перед поединком стало известно, что одна из
Первое место рейтинга WBA у кубинца Луиса Ортиса, который, по сообщениям СМИ, 4 ноября в
Международная боксерская организация (IBO) сразу отказалась исключать россиянина из рейтингов, а в списке Европейского боксерского союза (EBU) Поветкин находится на первой строчке.
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