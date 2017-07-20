Альварес: Мой боксерский стиль превосходит стиль Головкина

Бой между этими боксёрами запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Обычно подготовка к поединкам всегда примерно одинакова, но разрабатываемая стратегия отличается в зависимости от бойца, под которого мы готовимся. Стратегия зависит от боя. Пока вы готовитесь, вы не знаете, что произойдёт на ринге.



Я являюсь контрпанчером, Голловкин же является тем боксёром, который постоянно идёт вперёд. Так что я думаю, наши стили гарантируют отличный бой. Мой стиль превосходит его стиль», — цитирует Альвареса BoxingScene.