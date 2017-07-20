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https://sport.mail.ru/news/boxing/30441852/
20 июля 2017, 12:01 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес: Мой боксерский стиль превосходит стиль Головкина

Мексиканский боксёр Сауль Альварес считает, что его боксёрский стиль позволяет ему рассчитывать на победу над чемпионом мира iBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.

Мексиканский боксёр <span class=error>Сауль</span> Альварес считает что его боксёрский стиль позволяет ему рассчитывать на победу над чемпионом мира iBF/IBO/WBA/WBC Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. Увеличить
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Бой между этими боксёрами запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Обычно подготовка к поединкам всегда примерно одинакова, но разрабатываемая стратегия отличается в зависимости от бойца, под которого мы готовимся. Стратегия зависит от боя. Пока вы готовитесь, вы не знаете, что произойдёт на ринге.

Я являюсь контрпанчером, Голловкин же является тем боксёром, который постоянно идёт вперёд. Так что я думаю, наши стили гарантируют отличный бой. Мой стиль превосходит его стиль», — цитирует Альвареса BoxingScene.
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