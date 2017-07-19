Мейвезер не верит в нокаут Макгрегора

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Один из лучших боксеров современности независимо от весовых категорий Флойд Мейвезер наотрез отказывается верить в то, что его соперник по одному из самых кассовых боев последнего времени Конор Макгрегор побывал в нокауте на тренировке. Сенсационную новость ранее распространил бывший чемпион мира в двух категориях Джесси Варгас.

Если верить американцу, ирландскому бойцу смешанных единоборств (ММА), специально оттачивающему сейчас боксерские навыки ради поединка с Мейвезером, «потушили свет» во время одного из спаррингов.

Варгас не стал называть имя автора нокаута, а также свой источник информации, констатировав лишь, что мир бокса достаточно тесен, и утаить такое в секрете не представлялось возможным.

«Думаю, Флойд выиграет нокаутом в шестом или седьмом раундах. Я даже хочу поставить деньги на его победу, ведь это случится с вероятностью 99%», — резюмировал Варгас.

Факт нокаута, пусть даже и в тренировочном бою, рисковал обрушить букмекерские котировки, поэтому все причастные к готовящемуся событию бросились опровергать сказанное Варгасом. По словам Мейвезера, он никогда не поверит в якобы случившееся, пока не посмотрит видеозапись.

«Мы общаемся с Варгасом, и я бы с удовольствием поработал с ним в качестве промоутера, — цитирует непобежденного чемпиона мира в пяти дивизионах FightHype.com. — Однако все сказанное им — лишь только слухи до тех пор, пока я не увижу подтверждение.

Есть сведения, что представители Макгрегора тщательно скрывают записи тренировок. Трансляции спаррингов их подопечного с профессиональными боксерами, как считается, могут существенно снизить интерес зрителей к главному поединку.

Эксперты между тем не сомневаются в легкой и убедительной победе Мейвезера: слишком уж не равным изначально видится соотношение сил в схватке опытнейшего и супертехничного боксера-профи и бойца ММА, который к тому же не был непобедимым в своем коронном виде спорта. Американец, однако, всячески пытается принизить собственный класс и раздает реверансы Макгрегору, хотя на публике они постоянно устраивают полушутливые пикировки.

Как-то 40-летний Мейвезер признался в том, что организм уже не позволяет ему набрать такие физические кондиции, как еще два-три года назад. В предыдущий раз он выходил на ринг в сентябре 2015 года. В неоптимальной готовности американца, по его мнению, и будет заключаться шанс 29-летнего ирландца. Перебоксировать Мейвезера не способен никто на планете, несмотря на его весьма солидный для спорта возраст.

«На бумаге все складывается в его пользу, — продолжил Мейвезер. — Макгрегор крупнее, у него длиннее руки.

Я долго не выступал, а он был активен, никогда не проигрывал в стойке. Плюс на его стороне молодость.

Тем не менее, более 80% ставок сейчас принимаются на победу именно Макгрегора. Данное обстоятельство даже вынудило букмекеров понизить коэффициенты на соответствующий результат. Это можно объяснить чрезмерной популярностью бойца ММА и слабым представлением болельщиков об истинном положении дел. Макгрегора нынче действительно очень много в западном медиапространстве, и не только.

«Мир сошел с ума, — подтвердил факт всеобщей одержимости грядущим поединком экс-обладатель титула в легком весе (до 61,2 кг) Брэндон Риос. — Мой телефон разрывается, мне постоянно звонят и шлют сообщения с просьбой прокомментировать слова Варгаса. Но я понятия не имею, о чем он сказал!

И не знаю никакого Макгрегора. Это истинная правда: я слежу за ММА, но никогда не слышал о таком бойце.

Повышенный интерес к фигуре Риоса возник не случайно. В интернете активно набирает популярность версия, что Макгрегора нокаутировал либо он, либо представитель ММА Брэдли Уилер. Впрочем, в лагере ирландца упорно стоят на версии о том, что он вообще не спарринговал с указанными спортсменами.

Менеджменту не остается ничего другого, как только делать хорошую мину при плохой игре. Ведь если Макгрегора все же послали в нокаут, то, скорее всего, сделали это 400-граммовыми тренировочными перчатками. То есть последствия от удара боевыми перчатками весом в 220 гр рискуют быть максимально серьезными.

С другой стороны, Мейвезер немного меньше своего противника по габаритам, и в последний раз побеждал нокаутом почти шесть лет назад.

Это произошло в четвертом раунде поединка с Виктором Ортисом и ознаменовалось скандалом. Фаворит тогда нанес решающий удар в момент, когда оппонент пытался извиниться за неумышленный тычок головой.