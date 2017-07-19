Мейвезер-младший: Не поверю, что Макгрегора нокаутировали, пока не увижу записи
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший отказался верить в нокаута Конора Макгрегора во время спарринг-сессии.
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О том, что ирландца нокаутировали во время подготовки, заявил боксёр Джесси Варгас.
«Не увидев записи, я в это не поверю. Мы с Джесси поддерживаем связь. Обсуждаем совместную работу. Я бы хотел снова с ним сотрудничать, но эти его слова — слухи, пока я не увижу записи», — приводит слова
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