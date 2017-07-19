Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30437052/
19 июля 2017, 19:56 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Не поверю, что Макгрегора нокаутировали, пока не увижу записи

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший отказался верить в нокаута Конора Макгрегора во время спарринг-сессии.

12-кратный чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> отказался верить в нокаута <span class=error>Конора</span> Макгрегора во время <nobr>спарринг-сессии.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О том, что ирландца нокаутировали во время подготовки, заявил боксёр Джесси Варгас.

«Не увидев записи, я в это не поверю. Мы с Джесси поддерживаем связь. Обсуждаем совместную работу. Я бы хотел снова с ним сотрудничать, но эти его слова — слухи, пока я не увижу записи», — приводит слова Мейвезера-младшего Fight Hype.

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут бой 26 августа в Лас-Вегасе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мейвезер не верит в нокаут Макгрегора

Мейвезер не верит в нокаут Макгрегора

Флойд Мейвезер отказывается верить в то, что его соперник Конор Макгрегор был нокаутирован в спарринге на тренировке. Американец неожиданно выдал визави ряд комплиментов и посетовал на собственную старость. Легендарный боксер и знаменитый боец ММА активно готовятся к резонансному бою по правилам бокса.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера