«Очевидно, что Головкин — лицо среднего веса. Я проиграл ему на ранней стадии карьеры. Он жёсткий парень и многое умеет. Люди этого не понимают. Они смотрят на его силу и не видят, насколько он умелый и неудобный. Любой неудобный боец доставит проблем, а Головкин ещё и очень силён.

Лично я думаю, что Канело нокаутирует его в девятом-десятом раунде. Я говорил перед вторым боем Уорда с Ковалёвым, что Андре нокаутирует его в девятом раунде. Люди говорили, что я безумец. А Андре вышел и сделал это на раунд раньше моего прогноза, — цитирует Монро Boxing News 24.