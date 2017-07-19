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https://sport.mail.ru/news/boxing/30436612/
19 июля 2017, 18:53 | Бокс | Чемпионат.com

Монро: Альварес нокаутирует Головкина в девятом — десятом раунде

Боксёр среднего веса Вилли Монро-младший считает, что Сауль Альварес досрочно победит Геннадия Головкина.

«Очевидно, что Головкин — лицо среднего веса. Я проиграл ему на ранней стадии карьеры. Он жёсткий парень и многое умеет. Люди этого не понимают. Они смотрят на его силу и не видят, насколько он умелый и неудобный. Любой неудобный боец доставит проблем, а Головкин ещё и очень силён.

Лично я думаю, что Канело нокаутирует его в девятом-десятом раунде. Я говорил перед вторым боем Уорда с Ковалёвым, что Андре нокаутирует его в девятом раунде. Люди говорили, что я безумец. А Андре вышел и сделал это на раунд раньше моего прогноза, — цитирует Монро Boxing News 24.
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