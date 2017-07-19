Монро: Альварес нокаутирует Головкина в девятом — десятом раунде
Боксёр среднего веса Вилли
Монро-младший считает, что Сауль Альварес досрочно победит Геннадия Головкина.
«Очевидно, что Головкин — лицо среднего веса. Я проиграл ему на ранней стадии карьеры. Он жёсткий парень и многое умеет. Люди этого не понимают. Они смотрят на его силу и не видят, насколько он умелый и неудобный. Любой неудобный боец доставит проблем, а Головкин ещё и очень силён.
Лично я думаю, что Канело нокаутирует его в
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