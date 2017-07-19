Участники Всемирной боксерской суперсерии будут проверены на допинг
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Участники Всемирной боксерской суперсерии (ВБСС) будут сдавать допинг- тесты в ходе турнира. Об этом ТАСС сообщил один из со- промоутеров ВБСС Калле Зауэрленд.
«Боксеры будут сдавать допинг-тесты», — сказал он.
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев в рамках ВБСС проведет бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации кубинцем Юниером Дортикосом.
Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации украинец Александр Усик и немец Марко Хук, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии и кубинец Майк Перес.
Всемирная боксерская суперсерия — ежегодный турнир среди
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