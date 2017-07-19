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https://sport.mail.ru/news/boxing/30436493/
19 июля 2017, 18:39 | Бокс | ТАСС

Участники Всемирной боксерской суперсерии будут проверены на допинг

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Участники Всемирной боксерской суперсерии (ВБСС) будут сдавать допинг- тесты в ходе турнира. Об этом ТАСС сообщил один из со- промоутеров ВБСС Калле Зауэрленд.

«Боксеры будут сдавать допинг-тесты», — сказал он.

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев в рамках ВБСС проведет бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации кубинцем Юниером Дортикосом.

Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации украинец Александр Усик и немец Марко Хук, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии и кубинец Майк Перес.

Всемирная боксерская суперсерия — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. В январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. Первый сезон серии пройдет в двух весовых категориях — до 76,2 кг и до 90,71 кг.
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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин вошел в число «чистых» боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом говорится в совместном отчете организаций, который имеется в распоряжении ТАСС.
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