Участники Всемирной боксерской суперсерии будут проверены на допинг

«Боксеры будут сдавать допинг-тесты», — сказал он.

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев в рамках ВБСС проведет бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации кубинцем Юниером Дортикосом.

Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации украинец Александр Усик и немец Марко Хук, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии и кубинец Майк Перес.