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https://sport.mail.ru/news/boxing/30435513/
19 июля 2017, 17:20 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Пономарев осенью проведет претендентский бой с мексиканцем Окампо

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Константин Пономарев осенью проведет поединок против мексиканца Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в полусредней весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.

«Top Rank [промоутерская компания] выиграла торги. Бой планируется провести осенью. Сейчас Константин ждет точной даты боя, чтобы вылететь на подготовку в лагерь Абеля Санчеса», — сказал Васильев.

Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс, победивший британца Келла Брука 27 мая.

Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым. На его счету 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Окампо 21 победа (12 нокаутом) и ни одного поражения.
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