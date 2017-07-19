Победитель этого поединка станет официальным претендентом на титул, которым владеет американец Джервонта Девис. Переговоры по бою Фармер — Дэвис должны быть завершены до 26 июля.



На данный момент Фармер занимает седьмую строчку рейтинга IBF в категории первого лёгкого веса, Фонсека располагается на пятой.