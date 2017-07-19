Василий Ломаченко: Заплачу 500 тысяч долларов тому, кто победит меня
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) заявил, что ради объединительного боя готов поставить на кон значительную часть своего гонорара.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Остальные чемпионы мира во втором полулегком весе упорно игнорируют Ломаченко, что вынуждает украинца перейти к активным действиям.
Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал последние победы чемпиона WBC Мигеля Берчельта (31−1, 28 КО) и обладателя титула WBA Хесрила Корралеса (21−1, 8 КО), а теперь сделал потенциальным соперникам заманчивое предложение.
«Если уже пошла такая жара и пошел такой разговор, то я заплачу дополнительно 500 тысяч долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов второго полулегкого веса.
Мне не нужны их деньги. Мне нужны четыре пояса. Мне нужно признание того, что я действительно являюсь лучшим, — сказал Ломаченко в интервью EsNews.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter