Василий Ломаченко: Заплачу 500 тысяч долларов тому, кто победит меня

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Остальные чемпионы мира во втором полулегком весе упорно игнорируют Ломаченко, что вынуждает украинца перейти к активным действиям.

Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал последние победы чемпиона WBC Мигеля Берчельта (31−1, 28 КО) и обладателя титула WBA Хесрила Корралеса (21−1, 8 КО), а теперь сделал потенциальным соперникам заманчивое предложение.

«Если уже пошла такая жара и пошел такой разговор, то я заплачу дополнительно 500 тысяч долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов второго полулегкого веса.

Мне не нужны их деньги. Мне нужны четыре пояса. Мне нужно признание того, что я действительно являюсь лучшим, — сказал Ломаченко в интервью EsNews.