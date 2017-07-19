Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30435355/
19 июля 2017, 17:09 | Бокс | Vesti.kz

Василий Ломаченко: Заплачу 500 тысяч долларов тому, кто победит меня

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) заявил, что ради объединительного боя готов поставить на кон значительную часть своего гонорара.

Украинскому боксеру надоело что другие чемпионы продолжают игнорировать его. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Остальные чемпионы мира во втором полулегком весе упорно игнорируют Ломаченко, что вынуждает украинца перейти к активным действиям.

Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал последние победы чемпиона WBC Мигеля Берчельта (31−1, 28 КО) и обладателя титула WBA Хесрила Корралеса (21−1, 8 КО), а теперь сделал потенциальным соперникам заманчивое предложение.

«Если уже пошла такая жара и пошел такой разговор, то я заплачу дополнительно 500 тысяч долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов второго полулегкого веса.

Мне не нужны их деньги. Мне нужны четыре пояса. Мне нужно признание того, что я действительно являюсь лучшим, — сказал Ломаченко в интервью EsNews.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Российский боксер Пономарев осенью проведет претендентский бой с мексиканцем Окампо

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Константин Пономарев осенью проведет поединок против мексиканца Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в полусредней весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

"Кайрат" прокомментировал ситуацию вокруг Жерара Гоу с визовыми проблемами

Заплачу 500 тысяч долларов тому, кто победит меня - Василий Ломаченко

Все, кроме Аршавина, должны мобилизоваться - эксперт об ответном матче "Скендербеу" - "Кайрат"