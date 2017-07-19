Соперник Каната Ислама по бою в Астане раскрыл детали их контракта
Канадский боксер первого среднего веса Брэндон Кук раскрыл корреспонденту Vesti.kz детали контракта на бой с казахстанцем Канатом Исламом, который запланирован 9 сентября в Астане.
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— Есть ли в контракте пункт о реванше?
— В случае моей победы, у Каната есть право на реванш.
Ранее Кук дал оценку Исламу, а также рассказал о том, что в течение последних 10 лет свою боксерскую карьеру совмещал с установкой окон и дверей, а теперь он ушел с работы и может тренироваться в течении всего дня, как и положено полноценному бойцу.
Напомним, что бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября в Астане. Свой последний бой канадец провел в конце января этого года, победив досрочно своего соотечественника Стивена Батлера, но после поединка возникли беспорядки, в ходе которых в голову Кука прилетело ведро со льдом.
Нокаутированный ведром. Что нужно знать о небитом боксере, который встретится с Канатом Исламом в Астане.
Отметим, что американский эксперт Джек МакКаферри заявил, что Кук представляет серьезную угрозу Исламу. В свою очередь промоутер канадца отметил, что у казахстанского боксера еще не было такой сильной оппозиции.
В своем последнем бою Ислам по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса WBO NABO и WBA
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