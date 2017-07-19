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19 июля 2017, 14:23 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Бои вечера бокса в Москве покажут более чем в 40 странах мира

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Трансляции поединков крупного вечера профессионального бокса, который пройдет 22 июля на Красной площади в Москве, будут осуществлены более чем в 40 странах мира, сообщил в интервью агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

На ринг в Москве в субботу выйдут известные российские боксеры — Михаил Алоян, Егор Мехонцев, Федор Чудинов, Станислав Каштанов и некоторые другие. Ранее в рамках первого официального Дня российского бокса на Красной площади состоится уникальная открытая тренировка с участием около трех тысяч спортсменов. Занятия проведут двукратные олимпийские чемпионы по боксу Борис Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко.

«Бои вечера бокса, который 22 июля пройдет на Красной площади в Москве, будут показаны более чем в 40 странах мира, — сказал Кремлев корреспонденту агентства. — К примеру — в Англии, Германии, Франции, Италии, Венесуэле, Панаме, ряде латиноамериканских стран».

Собеседник агентства также отметил, что в торжествах «примут участие более 50 российских олимпийских чемпионов по различным видам спорта».
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