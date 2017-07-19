Сондерс: Моя цель — до конца года провести бой с Головкиным или «Канело»
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с победителем противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Моя цель — до конца года провести бой с Головкиным или “Канело”, чтобы я мог проверить себя на абсолютном максимуме против лучшего. Я не нужно говорить, что один из этих боев состоится, потому что я буду биться с одним из них», — цитирует Сондерса Independent.co.uk.
Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен подтвердил, что его подопечный до конца может встретиться с Головкиным. По его словам, этот бой может состояться в декабре, если, конечно, GGG победит «Канело» 16 сентября в
Отметим, что Сондерс в этот же день, но уже в Лондоне проведет защиту титула в поединке против американца Вилли
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