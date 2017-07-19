Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30433137/
19 июля 2017, 14:17 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Моя цель — до конца года провести бой с Головкиным или «Канело»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с победителем противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Британец 16 сентября проведет в Лондоне защиту титула против <nobr>экс-соперника</nobr> GGG. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Моя цель — до конца года провести бой с Головкиным или “Канело”, чтобы я мог проверить себя на абсолютном максимуме против лучшего. Я не нужно говорить, что один из этих боев состоится, потому что я буду биться с одним из них», — цитирует Сондерса Independent.co.uk.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен подтвердил, что его подопечный до конца может встретиться с Головкиным. По его словам, этот бой может состояться в декабре, если, конечно, GGG победит «Канело» 16 сентября в Лас-Вегасе.

Отметим, что Сондерс в этот же день, но уже в Лондоне проведет защиту титула в поединке против американца Вилли Монро-младшего, который в 2015 году досрочно проиграл Головкину.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

Соперник Каната Ислама по бою в Астане раскрыл детали их контракта

Моя цель - до конца года провести бой с Головкиным или "Канело" - Сондерс

Хабиб Нурмагомедов с одного удара нокаутировал своего фаната