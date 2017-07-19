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«Моя цель — до конца года провести бой с Головкиным или “Канело”, чтобы я мог проверить себя на абсолютном максимуме против лучшего. Я не нужно говорить, что один из этих боев состоится, потому что я буду биться с одним из них», — цитирует Сондерса Independent.co.uk.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен подтвердил, что его подопечный до конца может встретиться с Головкиным. По его словам, этот бой может состояться в декабре, если, конечно, GGG победит «Канело» 16 сентября в Лас-Вегасе.