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https://sport.mail.ru/news/boxing/30433112/
19 июля 2017, 14:13 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: На бумаге всё складывается в пользу Макгрегора

Флойд Мейвезер-младший считает, что многие недооценивают Конора Макгрегора, с которым ему предстоит сразиться 26 августа в Лас-Вегасе.

<span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> считает что многие недооценивают <span class=error>Конора</span> Макгрегора с которым ему предстоит сразиться 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«На бумаге всё склоняется в его пользу. Он крупнее, у него более длинные руки. Я был неактивен (в последние годы). Он был активен. На его стороне молодость. Ему 20 с лишним лет, а мне уже за 40. Он настоящий боец, мы никогда не видели, чтобы он проигрывал в стойке… Он чувствует, что он лучший. Когда я соревновался, я был лучшим. Я должен был вернуться ради этого последнего боя», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
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