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https://sport.mail.ru/news/boxing/30432037/
19 июля 2017, 12:58 | Бокс | Vesti.kz

Соперник Ислама: Месяц назад я уволился с работы и теперь могу тренироваться как полноценный боец

Канадский боксер первого среднего веса Брэндон Кук поделился своими впечатлениями с корреспондентом Vesti.kz в преддверии поединка с казахстанцем Канатом Исламом 9 сентября в Астане.

Последние 10 лет он совмещал бокс с установкой окон и дверей. Увеличить
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— Я думаю, что он отличный и жесткий боец. Он чемпион, а это значит, что я нахожусь в сложной ситуации. Я видел только два его боя, поэтому не могу сказать многого. Не люблю смотреть видеозаписи перед схватками. Я позволяю своему тренеру разобраться в этом.

Приятная новость заключается в том, что месяц назад я наконец, уволился с работы. В течение последних 10 лет свою боксерскую карьеру я совмещал с установкой окон и дверей. Теперь я ушел с работы и могу тренироваться в течении всего дня, как и положено полноценному бойцу.

— По вашему мнению, Ислам является самым серьезным конкурентом в вашей карьере?

— Конечно, он будет самым большим и жестким оппонентом в моей карьере. Однако, я буду готов ко всему.

— Вы впервые будете выступать за пределами Канады. Это вам не создаст сложностей?

— Меня не волнует, где я сражаюсь. Я не боюсь ничего. Именно поэтому я пересеку полмира ради этого боя. Мне все равно. Моя мечта — бороться за титул чемпиона мира. Но сейчас Ислам — это единственное, что занимает мои мысли.

Стоит отметить, что американский эксперт Джек МакКаферри заявил, что Кук представляет серьезную угрозу Исламу. В свою очередь промоутер канадца отметил, что у казахстанского боксера еще не было такой сильной оппозиции.

Напомним, что бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября в Астане.

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