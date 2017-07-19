Ломаченко: Посмотрим, что Макгрегор скажет о боксе после боя с Мейвезером
Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал недавнее высказывание бойца UFC Конора Макгрегора, назвавшего бокс лёгким видом спорта.
На данный момент Макгрегор готовится к бою с Флойдом
«Макгрегор говорит, что бокс — легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером. — Прим. “Чемпионата”). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс — лёгкий вид спорта, значит, он просто тренируется очень легко», — сказал Ломаченко в интервью ES News.
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