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19 июля 2017, 12:36 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Посмотрим, что Макгрегор скажет о боксе после боя с Мейвезером

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал недавнее высказывание бойца UFC Конора Макгрегора, назвавшего бокс лёгким видом спорта.

На данный момент Макгрегор готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.

«Макгрегор говорит, что бокс — легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером. — Прим. “Чемпионата”). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс — лёгкий вид спорта, значит, он просто тренируется очень легко», — сказал Ломаченко в интервью ES News.
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